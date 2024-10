Nationenpreis Boekelo: Julia Krajewski siegt, Team D auf Platz drei

Im niederländischen Boekelo wurde die letzte Station der FEI Nationenpreis-Serie Vielseitigkeit ausgetragen. Elf Teams gingen an den Start, die deutsche Mannschaft landete auf dem dritten Platz. Julia Krajewski triumphierte doppelt.

Mit dem dritten Platz (131,9 Punkte) hinter den Iren (102,6) und dem Team der USA (116,1) beim Nationenpreis in Boekelo landet Deutschland insgesamt auf Platz zwei in der Gesamtwertung der FEI Nationenpreis-Serie. Als Seriensieger (u.a. in Montelibretti und Strzegom) stand Frankreich bereits vor dem Finale fest.

Anders als bei den vorangegangenen Stationen wurde in Boekelo der Nationenpreis in einer langen Vielseitigkeitsprüfung CCIO4*-NC-L ausgetragen. Für Deutschland ritten Malin Hansen-Hotopp mit Carlitos Quidditch K, Emma Brüssau mit Dark Desire GS, Anna Siemer mit Butts Avondale und Julia Krajewski mit Olympiapferd Nickel.

Mit ihrer schnellen Geländerunde und einer Nullrunde im Springen konnten sich Julia Krajewski und Nickel zudem den Sieg in der Einzelwertung sichern (28,8 Minuspunkte). „Im selben Jahr Aachen und Boekelo zu gewinnen, ist natürlich schön. Vor allem aber freut mich zu sehen, wie er sich von Turnier zu Turnier weiterentwickelt. Er ist absolut zuverlässig, ehrlich und will immer alles richtig machen“, so die Reiterin über den Numero Uno-Sohn, der sich seit Kurzem im Besitz ihres langjährigen Unterstützers, Professor Bernd Heicke, befindet.

Zweite wurde die bis nach Dressur und Gelände führende Britin Laura Collett. Die zweimalige Mannschaftsolympiasiegerin kassierte mit Dacapo einen Abwurf und kam auf einen Endstand von 29,3 Minuspunkten. Auf dem dritten Platz ordnete sich die US-Reiterin Hallie Coon mit Cute Girl ein (30,3). Als nur eines von fünf Paaren waren Coon und Cute Girl im Gelände ohne Zeit- und Hindernisfehler geblieben.

Nationenpreis: selektives Gelände

Das Gelände war aufgrund heftiger Regenfälle vor und zu Beginn der Veranstaltung um eine Minute verkürzt worden. Es erwies sich als selektiv. Probleme bereitete den deutschen Paaren vor allem der Hinderniskomplex 23. Dieser begann mit einem auf einem Wall platzierten Heckensteilsprung, direkt nach dem Wall galt es dann zwei auf gebogener Linie angeordnete schmale Sprünge zu treffen. Anna Siemer und Butts Avondale, erste Starterinnen für die deutsche Mannschaft, verpassten das letzte Element, Schlussreiterin Malin Hansen-Hotopp hatte einen Vorbeiläufer am ersten der beiden schmalen Sprünge.

Die Vielseitigkeit in Boekelo war auch Erfolg für den Holsteiner Zuchtverband, denn alle drei Podiumsplätze gingen an Holsteiner Pferde. Nickel v. Numero Uno stammt aus der Zucht vom Hindrick Stuevel. Cute Girl v. Coventry ist ehemaliges Auktionspferd und frühere Weltmeisterin der jungen Vielseitigkeitspferde unter Kevin McNab. Gezogen hat sie Hobe Magens aus Ottenbüttel. Entdeckt wurde sie von der in Großbritannien lebenden Italienerin Francesca Pollara, ebenso wie auch der zweitplatzierte Dacapo v. Diarado (ZG Bock aus Schülp).

Bester Newcomer und gleichzeitig zweitbester deutscher Teilnehmer in Boekelo war Calvin Böckmann mit Altair de la Cense. Mit einem schnellen Geländeritt und nur einem Abwurf im Springen schaffte es das Paar von Platz 14 nach Dressur noch in die Top Ten. Endstand 34,6 Minuspunkten – Platz acht.

Die Ergebnisse der Team- und Einzelwertung aus Boekelo finden Sie hier.