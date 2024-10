Isabell Werth weiterhin Führende der Weltrangliste Dressur, Jessica von Bredow-Werndl von Rang zwei auf fünf

Die Weltrangliste Dressur für den Monat Oktober ist draußen und an der Spitze bleibt alles so, wie es schon seit August ist: Isabell Werth grüßt von der Spitze. Dahinter hat sich allerdings einiges getan.

Isabell Werth ist Weltranglistenerste der Dressur im Oktober. Diese Position hat sie nun seit drei Monaten inne, als sie die langjährige Führende, Jessica von Bredow-Werndl, vom Dressur-Thron stieß. Derzeit hat die Reiterin aus Rheinberg, die in Paris bei den Olympischen Spielen Mannschaftsgold und Einzelsilber gewann, 2062 Punkte auf dem prall gefüllten Konto.

Direkt dahinter stand bis zum Oktober noch die amtierende Olympiasiegerin, Jessica von Bredow Werndl. Die ist nun auf Rang fünf wiederzufinden und hat 1831 Punkte auf dem Konto. Überholt wurde sie von drei Reiterinnen, die alle jeweils einen Platz gut machen konnten: Neue Weltranglistenzweite ist die Britin Charlotte Fry (1955 Punkte) vor Dinja van Liere aus den Niederlanden (1897 Punkte) und der Einzelbronzemedaillengewinnerin von Paris, Catherine Laudrup-Dufour (1861 Punkte).

Auf Rang sechs platziert sich der Brite Carl Hester (1806 Punkte). Dicht auf den Fersen sind ihm mit Gleichstand von 1798 Punkten Nanna Skodborg Merrald aus Dänemark und Emmelie Scholtens aus den Niederlanden. Noch in den Top 10 ist Frederic Wandres als zweitbester Deutscher vor Charlotte Dujardin aus Großbritannien auf Platz 10.

Einer der Aufsteigerinnen des Monats ist sicherlich Katharina Hemmer, die jüngst in Hagen auftrumpfte. In der Weltrangliste geht es für sie von Platz 52 auf Platz 24, nun 1503 Punkte auf dem Konto. Weitere Deutsche in den Top 50 sind:

Ingrid Klimke auf Platz 17 (vorher Platz 18, 1586 Punkte)

Sönke Rothenberger auf Platz 21 (unverändert, 1522 Punkte)

Matthias Alexander Rath auf Platz 23 (vorher Platz 17, 1510 Punkte)

Bianca Nowag-Aulenbrock auf Platz 25 (vorher Platz 26, 1483 Punkte)

Dorothee Schneider auf Platz 29 (vorher Platz 32, 1473 Punkte)

Raphael Netz auf Platz 31 (vorher Platz 35, 1460 Punkte)

Felicitas Hendricks auf Platz 41 (vorher Platz 27, 1418 Punkte)

Helen Langehanenberg auf Platz 44 (vorher Platz 48, 1393 Punkte)

Fabienne Müller-Lütkemeier auf Platz 46 (vorher Platz 47, 1389 Punkte)

FEI-Weltrangliste der Dressurpferde: Wendy neue Nummer Eins der Welt, Dalera rutscht ab

Ihrer Reiterin gleich tut es mit 1982 Punkten Wendy de Fontaine, die Stute v. Sezuan-Soprano, mit der die Weltranglistenführende Isabell Werth in diesem Jahr neben den Olympia-Erfolgen auch in Aachen oder in Le Mans gewinnen konnte. Hinter ihr platziert sich der Doppelweltmeister der Britin Charlotte Fry, Glamourdale v. Lord Leatherdale-Negro mit 1941 Punkten auf Rang zwei. Der Easy Game-Flemmingh-Sohn Hermes befindet sich unter dem Sattel von Dinja van Liere und einem Punktestand von 1816 Punkten auf dem dritten Platz. Weitere Pferde unter deutschen Reitern in den Top 10 sind Bluetooth OLD v. Bordeaux-Riccione auf Rang sechs (R.: Frederic Wandres, vorher Rang 8, 1775 Punkte) und DSP Quantaz v. Quaterback-Hohenstein auf Platz 10 (Isabell Werth, vporher Rang 8, 1685 Punkte). Die vormalige Führende, die Olympiasiegerin Dalera v. Easy Game-Handryck, die jüngst in sportliche Rente geschickt wurde und einen Platz auf dem Aachener Walk of Fame erhielt, befindet sich nun auf Platz 39 (1431 Punkte).

Nina Gross