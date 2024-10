Julia Krajewski beste Deutsche in neuer Weltrangliste Vielseitigkeit

Und? Wer hat’s erfunden? Die Briten… Sieben der Top 10 Reiterinnen und Reiter in der aktuellen Weltrangliste in der Vielseitigkeit stammen aus dem Vereinigten Königreich. Zwei Deutsche haben es knapp nicht in die Top 10 geschafft.

Auch in der neuen Weltrangliste Vielseitigkeit (Ergebnisse bis 30.9.2024) haben die Briten das Sagen, aber Julia Krajewski hält die deutsche Fahne hoch. Weiterhin führt Mannschafts-Olympiasieger Tom McEwen das Feld an. Mit 552 Punkten liegt er klar vorn. Platz zwei nimmt nun seine Teamkameradin von Paris, Rosalind Canter, ein. Die Siegerin von Burghley ist um einen Platz nach oben geklettert in der Top 10 (497 Punkte).

Den größten Sprung innerhalb der zehn erfolgreichsten Vielseitigkeitsreiter machte der Neuseeländer Tim Price. Im letzten Ranking noch Siebter, ist er nun Dritter (476). Punkten konnte er unter anderem unlängst mit seinem Sieg im Sattel von Happy Boy in Blenheim.

Zwei Plätze herunter ging es für die Luhmühlensiegerin Lara de Liederkerke-Meier aus Belgien (4./470). Der unverwüstliche Brite Oliver Townend, Sieger in Kentucky in diesem Jahr, rangiert an fünfter Stelle, einen Platz tiefer als in der vorherigen Weltrangliste Vielseitigkeit (411). Hinter dem US-Amerikaner Boyd Martin (6./385) ist der Schweizer Felix Vogg (382) Siebter.

Der Aufsteiger des Monats ist der Brite Harry Meade, der gleich zwei Pferde in Burghley ins Geld geritten hatte. Im letzten Vergleichzeitraum noch 54., schaffte er es nun auf Platz acht (377). Tom Jackson (9./372) und die Olympia-Zweite Laura Collett (10./366) komplettieren die Top 10.

Julia Krajewski beste Deutsche

Einen Rang hat Julia Krajewski in der Weltrangliste Vielseitigkeit gut machen können. Sie ist nun 12 (341). Olympiaisieger Michael Jung hat sechs Plätze einbüßen müssen und wird aktuell an Position 14 (329) geführt.

Vier Deutsche finden sich insgesamt unter den Top 50. Calvin Böckmann ist 44. (221). Das ist ein Sprung um 25 Ranglistenplätze nach oben im Vergleich zum Vorergebnis. Christoph Wahler findet sich mit 207 Zählern an Position 49. Im letzten Ranking war er noch 35.

Auf Platz 51 steht Ingrid Klimke (vorher 63.). Jérôme Robiné hüpft von 100 auf Platz 58. Ebenfalls weiter nach oben vorgearbeitet hat sich Arne Bergendahl, von 95. auf 79. Malin Hotopp-Hansen, die ihren Schimmel Quidditch dosiert eingesetzt hat, ist jetzt 82. Ein Sprung um 45 Ranglistenplätze nach oben.