FN-Justitiarin Constanze Winter verlässt Dachverband

Schon wieder ein Personalie in der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN). Justitiarin Constanze Winter soll gekündigt haben. Das hat ihr Lebensgefährte Soenke Lauterbach der Belegschaft mitgeteilt.

Der nächste Personalwechsel bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) steht wohl an: FN-Justitiarin Constanze Winter soll den Dachverband im kommenden Jahr verlassen. Sie wird eine Professur an einer Verwaltungshochschule annehmen. Das hat Noch-FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach der Belegschaft in Warendorf nun mitgeteilt. Zuerst hatte das Züchterform darüber berichtet.

Winter war vor allem durch ihre Beziehung zu Lauterbach in die Schlagzeilen gekommen. Als dem Generalsekretär direkt unterstellte Angestellte sahen viele eine Compliance-Problematik in der Beziehung, die das Paar im vergangenen Jahr offiziell gemacht hatte. Wann genau die Juristin den Verband verlassen wird, steht noch nicht fest.

Die FN befindet sich derzeit in einer Phase des Umbruchs. Nachdem Teile des Präsidiums sowie Generalsekretär Lauterbach nicht entlastet worden waren, kam es zu diversen Rücktritten und Kündigungen.

In den vergangenen Wochen hatte unter anderem der für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit verantwortliche Georg Ettwig seine Kündigung bekannt gegeben. Außerdem wurde veröffentlicht, dass das Hauptstadtbüro in Berlin geschlossen wird. Damit verlässt auch dessen Leiter Bernhard Feßler die FN.