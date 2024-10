Niemand kann Henrik von Eckermann von Platz eins der Weltrangliste Springen verdrängen

Es sind inzwischen über zwei Jahre, genauer gesagt 28 Monate, die der Schwede Henrik von Eckermann schon die Weltrangliste Springen toppt. Daran ändern auch nicht die zwei Deutschen unter den Top 10 etwas.

Die Nummer Eins der (Springreiter-)Welt bleibt weiterhin Henrik von Eckermann, die Weltrangliste Springen beweist es: Mit 3361 Punkten platziert er sich vor dem Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele von Paris, dem Schweizer Steve Guerdat. Der verteidigt seinen zweiten Platz wie schon im vergangenen Monat mit 3154 Punkten. An Position drei steht der Brite Ben Maher, der 3082 Punkte auf dem Konto hat.

Farrington mit größtem Sprung in der Top 10 der Weltrangliste Springen

Den größten Sprung nach vorne in den Top 10 macht der US-Amerikaner Kent Farrington, der sich sechs Plätze nach oben gearbeitet hat, für ihn geht es von Platz zehn im Vormonat auf Platz vier. Farrington hat jetzt 2942 Punkte. Bester Deutscher ist Olympiasieger Christian Kukuk auf Platz fünf. Er hält seinen Platz weiterhin stabil mit 2888 Punkten. Abwärts ging es dahinter sowohl für den Franzosen Julien Epaillard (2865 Punkte, von Platz vier auf Platz 6), für den Österreicher Max Kühner (2827 Punkte, von Platz 6 auf 7) und den US-Amerikaner Mclain Ward (2800 Punkte, von Platz 7 auf 8). Der Franzose Simon Delestre nimmt Platz 9 ein und hat 2724 Punkte auf seinem Konto.

Auf Platz 10 folgt dann als zweitbester Deutscher der Großverdiener von Barcelona, Richard Vogel. Jüngst noch erfolgreich mit der deutschen Mannschaft beim Longines Nations League Finale in der katalonischen Hauptstadt, kommt der Reiter aus Dagobertshausen auf Platz 10. Damit rutscht er im Vergleich zum Vormonat einen Platz ab. Mit nur vier Punkten Abstand zu Delestre bleibt er dem Franzosen aber dicht auf den Fersen.

Einen großen Sprung nach vorne macht in den Top 50 mit Daniel Deußer ein weiterer Deutscher: Für den in Belgien lebenden gebürtigen Wiesbadener geht es von Platz 47 auf Platz 24 (2189 Punkte). Kendra Claricia Brinkop platziert sich auf Platz 32 (im Vormonat Platz 27) mit 2050 Punkten. Ebenfalls unter den besten 50 Reitern ist Jana Wargers zu finden, die derzeit auf Platz 47 rangiert (im Vormonat Platz 54, 1868 Punkte). Raus den Top 50 sind im Vergleich zum September dagegen Hans-Dieter Dreher (von Rang 37 auf 60) und David Will (von Rang 48 auf 65).

Die aktuelle Weltrangliste, die Henrik von Eckermann als Führenden verzeichnet, berücksichtigt Ergebnisse bis zum 30.9.2024.

Die vollständige Rangliste gibt es hier.

Nina Gross