Hagen: Doppelsieg und mehr für Katharina Hemmer

“Wir hatten ein tolles Prüfungsangebot hier. Es hat sich auch sehr gut aufgeteilt mit den zwei Vier-Sterne Touren, einer Drei-Sterne und den Nachwuchsprüfungen für die jüngeren Pferde und Reiter, das haben noch einmal viele Teilnehmer genutzt,” so Bundestrainerin Monica Theodorescu. “Katharina Hemmer hatte zum Beispiel vier Pferde am Start und Fabienne Lütkemeier drei Grand Prix Pferde. Für Sönke Rothenberger bot die Kür am Samstagabend die Chance, erstmalig mit Fendi unter Flutlicht zu reiten. Hier haben wir so viele Möglichkeiten zu trainieren — in der Halle, draußen, unter Flutlicht oder unter Prüfungsbedingungen — Das ist sehr wertvoll fürs Pferd und für den Reiter und das haben wir auf anderen Turnierplätzen so nicht.“

Gastgeber Ullrich Kasselmann ist motiviert: „Ich glaube, dieser Termin kann zu einer Dauer-Einrichtung werden.“