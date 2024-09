Dubai du Cedre von Deborah Mayer für Janne Friederike Meyer-Zimmermann erworben

Mit Dubai du Cedre hat Janne Friederike Meyer-Zimmermann zukünftig ein Pferd für die ganz großen Aufgaben unter dem Sattel. Die Reiterin aus Pinneberg ist aufgrund ihrer Leistungen gerade erst wieder in den Olympiakader berufen worden und bekommt nun französische Verstärkung dank Deborah Mayer.

Keine geringere als die elfjährige Selle Français-Stute Dubai du Cedre wechselt vom französischen Olympiareiter Julien Epaillard nach Schleswig-Holstein zu Janne Friederike Meyer-Zimmermann. Neben Messi hat die 85. der Weltrangliste damit ein weiteres absolutes Spitzenpferd in ihrem Stall.

Die Fuchsstute ist nicht das erste Toppferd des Franzosen, das er abgeben musste. 2023 trennte er sich etwa von der Selle Français-Stute Caracole de la Roque, die nun erfolgreich unter dem US-Amerikaner Karl Cook geht. Das Paar landete als bestes US-amerikanisches Paar auf Platz 16 in der Einzelwertung der Olympischen Spiele 2024. Mit dem Team gewannen Cook und Caracole de la Roque Silber.

Dubai du Cedre – vor Janne Friederike Meyer-Zimmermann Erfolge unter französischer Flagge

Dubai du Cedre wird Janne Friederike Meyer-Zimmermann von der französischen Sponsorin Deborah Mayer zur Verfügung gestellt. Sie steht hinter dem Iron Dames Team in der Global Champions League. Zuerst hatte spring-reiter.de von dem Wechsel des Pferdes in den Stall von Janne Friederike Meyer-Zimmermann berichtet.

Einen ihrer größten Erfolge konnten Julien Epaillard und Dubai du Cedre jüngst in Paris bei den Olympischen Spielen feiern. Das Paar gewann vor heimischer Kulisse die Bronzemedaille mit der französischen Mannschaft und verpasste mit Platz vier im Einzel nur knapp das Stechen um die Medaillen. Weitere Erfolge sind die Einzel-Bronzemedaille bei den Europameisterschaften 2023 in Mailand und der Gewinn des Global Champions Tour Super Grand Prix von Prag 2023.

Wer ist Deborah Mayer?

Die Französin Deborah Mayer, die Dubai du Cedre für den deutschen Beritt erworben hat, ist Gründerin des „Iron Dames“-Team in der Global Champions League-Tour. Mayer ist Präsidentin der DEMA Investments Management AG in Zug in der Schweiz. Mit ihrem Lebensgefährten, dem Italiener Claudio Schiavoni, der im Vorstand des Finanzunternehmens tätig ist, teilt sie die Leidenschaft für Autorennen. Das Paar hat ein gemeinsames kleines Kind. Im Motorsport hat sich Mayer sich bereits für Geschlechtergerechtigkeit engagiert. Als Präsidentin der „Women in Motorsport Commission“ beim Internationalen Automobilverband (FIA) hatte sie Frauen ermutigt, Karrieren im Rennsport aufzunehmen. Ende vergangenen Jahres trat sie von diesem Posten zurück.

Der sportübergreifende „Iron Dames“ Gedanke

Den Begriff der Iron Dames hat Deborah Mayer mit in den Reitsport gebracht. Neben Meyer-Zimmermann unterstützt sie auch Sophie Hinners und Katrin Eckermann als weitere Mitglieder der „Eisernen Damen“. Das Team Iron Dames steht im aktuellen Ranking bei zwei noch ausstehenden Etappen auf Platz 1 der Global Champions League.

Französisches Leistungsblut für Janne Friederike Meyer-Zimmermann

Neben den sportlichen Erfolgen lässt auch die Abstammung von Dubai du Cedre kaum Wünsche offen. Sylvain Pitois und Perrine Cateline paarten die Diamant de Semilly-Tochter Urgada de Kreisker mit dem Olympiasieger und dreimaligen Weltcup-Gewinner Baloubet du Rouet an. Der hier zum Einsatz gekommene Mutterstamm weist dabei eine hohe Leistungsdichte von Pferden auf, die in Springen bis 1,60 m erfolgreich sind. Am prominentesten darunter ist der unter Abdelkebir Ouaddar bis auf Olympia-Niveau erfolgreiche Hengst Quickly de Kreisker, ein Vollbruder zur Mutter von Dubai du Cedre. Weitere Nachkommen aus der Urgada de Kreisker sind ebenfalls bis 1,50 m erfolgreich. Dubai selbst kann mit dem 2018 geborenen, unter Piergiorgio Bucci für Italien startenden Hengst Istanbul du Cedre v. Casall einen bislang altersgemäß auf 1,20 Meter-Niveau gehenden Sohn vorweisen.

Nina Gross