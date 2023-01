Julien Epaillards Superstute Caracole de la Roque in die USA verkauft

Mit Julien Epaillard im Sattel sammelte die Selle Français-Stute Caracole de la Roque Vier- und Fünf-Sterne-Siege in Serie. Künftig wird sie von Karl Cook, USA, geritten.

Das jedenfalls berichtet die Website SoHorse.eu. Dass Julien Epaillard nicht abgeneigt ist, Caracole de la Roque zu verkaufen, war bekannt. Er hat in der Vergangenheit viele sehr gute Pferde an sehr gute Reiter verkauft. Etwa Billabong du Roumois, der ja zu Harry Charles ging.

Nun also Caracole de la Roque, die ihre Karriere mit dem US-Reiter Karl Cook fortsetzen soll. Der 32-Jährige hat die USA bei drei Weltcup-Finals vertreten und war zuletzt mit der Stute Kalinka van’t Zorgvliet auf Fünf-Sterne-Niveau siegreich in Serie.

Da hat er etwas mit seinem neuen Pferd gemeinsam. Caracole de la Roque, die am 1. Januar elf Jahre alt geworden ist, hatte mit Julien Epaillard im vergangenen Jahr das Zeitspringen bei den Weltmeisterschaften in Herning gewonnen. Außerdem gewannen sie unter anderem die Großen Preise von St. Lô und Lyon sowie hier auch noch das Weltcup-Springen – hintereinander. Sie trugen mit zwei Nullrunden zum zweiten Platz Frankreichs beim Nationenpreis-Finale in Barcelona bei und gewannen das Weltcup-Springen sowie eine weitere Prüfung in Madrid. Das letze Turnier war der CHI Genf, wo sie ausnahmsweise mal leer ausgingen. Allein in 2022 hat die Stute 16 Springen gewonnen.

Der Belgier François Mathy habe den Deal vermittelt.