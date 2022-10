Lyon: Der unglaubliche Epaillard macht’s im Weltcup nochmal und Exell peilt Titel Nummer zehn an

Freitag siegreich mit WM-Stute Caracole de la Roque, gestern mit Donatello d’Auge und heute wieder mit Caracole de la Roque – hat Julien Epaillard ein Erfolgsgeheimnis? Zumindest ein wesentliches Detail seines Managements verrät er in St.GEORG 12/22. So viel können wir schon mal versprechen. Aber der Franzose ist wohl auch einfach schneller als der Rest. Heute erneut im Stechen um das Weltcup-Springen, das insgesamt sechs Paare sah, von denen vier ein zweites Mal null blieben.

Epaillard und seine zehnjährige Zandor Z-Tochter waren als vierte dran und schafften es wieder, fast eine ganze Sekunde schneller zu sein als der Rest. Nach fehlerfreien 34,88 Sekunden stoppte die Uhr. Schließlich war der einzige, der einen dritten Triumph von Epaillard an diesem Wochenende noch hätte verhindern können, Brasiliens Marlon Modolo Zanotelli mit Edgar M als letzter Starter im Stechen. Sein 13-jähriger Arezzo VDL-Sohn gab alles, aber es reichte nicht: 35,61 Sekunden, Rang zwei.

Dritter wurde der Niederländer Jur Vrieling mit einem Holsteiner Partner unter dem Sattel, dem zehnjährigen Lasino-Sohn Long John Silver. Der gewaltig springende Schimmel brauchte knapp 38 Sekunden.

Von den deutschen Teilnehmern hatte es keiner ins Stechen geschafft. Bei Marcel Marschall und Coolio kamen vier Fehler zusammen. Acht waren es bei Jana Wargers und Limbridge, zehn bei Daniel Deußer und Killer Queen.

