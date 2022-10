Pau 2022: Die Price ist heiß – und Rang elf für Anna-Katharina Vogel und Quintana P!

Spannend bis zum Schluss war der CCI5*-L in Pau, Frankreich, an diesem Wochenende! Bereits das Gelände hatte die Rangierung ja ordentlich aufgemischt. Heute im Springen war dann wieder alles anders. Am Ende zahlte sich Geduld und Beständigkeit aus.

Nach der Dressur sah es noch nicht so aus, als würden die Weltranglisten-Zweite Jonelle Price und ihre elfjährige KWPN-Stute Grappa Nera v. Karandasj am Sonntag die Ehrenrunde anführen. 30,1 Minuspunkte, nicht schlecht, aber das reichte nur für Rang 13. Doch Pau wird nicht in der Dressur gewonnen. Im Gelände sammelte das Paar lediglich 1,2 Strafpunkte. Nach einem turbulenten Cross-Tag, der die bis dato führenden allesamt nach hinten fallen ließ, arbeiteten sie sich auf Rang zwei vor. In Lauerstellung sozusagen.

Der Führende nach dem Gelände, David Doel (GBR) mit dem ebenfalls elfjährigen und in den Niederlanden gezogenen Carambole-Sohn Galileo Nieuwmoed, tat das, was er sich als letzter Starter bei der Konkurrenz nicht leisten durfte: Er machte einen Springfehler. Das warf ihn auf Rang fünf zurück und katapultierte die fehlerfrei gesprungenen Jonelle Price und Grappa Nera an die Spitze. Sieg mit 31,3 Minuspunkten . Für die Stute, die seit 2018 beim Team Price ist, war es die zweite Fünf-Sterne-Vielseitigkeit ihres Lebens nach Kentucky 2021 und der erste Sieg überhaupt in einer internationalen Vielseitigkeit.

Zweiter wurde der Franzose Karim Florent Laghouag mit dem Selle Francais-Wallach Triton Fontaine. Die beiden waren gestern eines von nur vier Paaren gewesen, die innerhalb der erlaubten Zeit ins Ziel gekommen waren und fügten ihrem Dressurergebnis von 31,4 Minuspunkten heute lediglich 0,4 Zeitfehler hinzu. Machte also 31,8 Minuspunkte, mit denen sie sich hinter Price einordneten. Auch ohne diese Zeitfehler hätten sie nicht vorbeiziehen können.

Dritter wurde der Brite Hector Payne im Sattel eines weiteren KWPN, dem 14-jährigen Dynasty v. Whitesnake. Sie waren gestern nach 1,2 Zeistrafpunkten noch Fünfte gewesen. Heute wurden es 0,4 Zeitfehler. Das Endergebnis lautete 32,5 Minuspunkte.

Den Vogel abgeschossen …

… hat Anna-Katharina Vogel an diesem Wochenende. Es war die erste Fünf-Sterne-Prüfung für sie und ihre Partnerin seit bald zehn Jahren, die 15-jährige DSP-Stute Quintana P v. Quality-Landor S. Die beiden gaben ein glänzendes Debüt!

Nach der Dressur waren sie noch 29., nicht allzu viel versprechend. Aber die Stärken des Paares liegen im Cross und im Parcours. Das Jump-and-Run-„Spiel“ beherrschen sie, auch auf Fünf-Sterne-Niveau, wie sie gestern mit lediglich 8,4 Zeitfehlern und heute weiteren 0,4 Minuspunkten für eine leichte Zeitüberschreitung. Das bedeuteten 47,1 Minuspunkte in Summe und den elften Platz. Erstes Mal 5* und gleich eine Schleife – Gratulation!

Alle Ergebnisse finden Sie hier.