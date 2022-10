Pau: Ganz starke Fünf-Sterne-Premiere von Anna-Katharina Vogel, David Doel in Führung

Ereignisreicher Geländetag heute beim CCI5* in Pau! Nachdem die nach der Dressur führenden Paare alle mehr oder weniger große Probleme im Cross hatten, sieht die Rangierung nun ganz anders aus. Und sehr gut für die deutsche Debütantin, Anna-Katharina Vogel!

Sowohl der nach der Dressur führende Felix Vogg (SUI) auf Colero als auch die viertplatzierte Mollie Summerland (GBR) mit Charly van Ter Heiden kassierten elf Strafpunkte für das Aktivieren des Sicherheitssystems an einem Hindernis. Vogg fiel damit zurück auf Rang zehn der in Summe 48 Teilnehmer, Summerland auf Rang 15. Die beiden bis dato zweit- bzw. drittplatzierten britischen Paare, Izzy Taylor mit Monkeying Around und Tom McEwen auf Bob Chaplin, gaben im Gelände auf.

Damit war der Weg frei für ein anderes britisches Duo: David Doel auf dem KWPN-Wallach Galileo Nieuwmoed v. Carambole. Sie hatten nach der Dressur mit 30,6 Minuspunkten auf Platz 15 gelegen. Heute ist dasselbe Ergebnis Rang eins. Die beiden waren eines von nur vier Paaren, die ohne Zeit- und Hindernisfehler aus dem Gelände kamen.

Zweitplatzierte sind vor dem Abschlussspringen Jonelle Price (NZL) und die ebenfalls niederländisch gezogene elfjährige Karandasj-Tochter Grappa Nera. Sie hatten 1,2 Zeitfehler im Cross und liegen mit ihren 31,3 Minuspunkten nur 0,1 Minuspunkte vor Frankreichs Nullerpaar im Gelände, Karim Florent Laghouag auf Triton Fontaine.

Die ersten fünf Paare liegen nicht mal einen Springfehler auseinander. Kazuma Tomoto (JPN) und Brookpark Vikenti sind Vierte mit 32 Minuspunkten, Hector Payne und Dynasty liegen mit einem Zehntel Abstand dahinter.

Einen super Tag hatte heute Anna-Katharina Vogel (26) mit ihrer DSP-Stute Quintana P. Die Dressur beendeten sie mit 34,3 Minuspunkten auf Rang 29. Doch ihr erstes Fünf-Sterne-Gelände meisterten sie ohne Hindernis-, lediglich mit 8,4 Zeitstrafpunkten. Das bedeutet aktuell 42,7 Minuspunkte und Rang 14 vor dem Springen – wo die 15-jährige Quality-Landor S-Tochter in ihrer gesamten internationalen Laufbahn seit 2013 noch nie mehr als vier Fehler hatte.

Ein Reiter hatte vor dem Gelände zurückgezogen. Fünf Paare schieden aus, vier gaben auf.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.