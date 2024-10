Strzegom: Michael Jung galoppiert zum Vier Sterne-Sieg

Im Stall Jung in Horb steht ab sofort ein weiterer Vier Sterne-Sieger: Jim Knopf sicherte sich mit Michael Jung Platz eins im CCI4*-L im polnischen Strzegom. Auch andere deutsche Reiter waren erfolgreich.

Auf insgesamt 37,6 Minuspunkte kamen Michael Jung und Jim Knopf in der langen Vier Sterne-Prüfung in Strzegom (POL). Schon nach der Dressur hatte der zehnjährige Jaguar Mail-For Pleasure Nachkomme (DSP) die Führung übernommen. Und trotz 4,8 Strafpunkten für Zeitüberschreitung im Gelände und einen Abwurf im abschließenden Parcours war dem Paar der Sieg nicht zu nehmen.

Der Brandenburger Jim Knopf ging seine ersten internationalen Turniere unter der Schweizerin Kerstin Häusermann. Im Herbst 2023 ritt Michael Jung ihn das erste Mal beim CCI3*-S in Strzegom (8.). Es folgten Zwei- und Drei Sterne-Prüfungen in Lignières (FRA), Radolfzell und Luhmühlen sowie ein Start beim Nationenpreis in Arville (BEL) und Mitte September beim CCI4*-S ebenfalls in Strzegom.

Zweiter wurde der Neuseeländer Clarke Johnstone im Sattel von Rocket Man (43,7) vor Sara Algotsson-Ostholt. Die Schwedin ritt Dinathia zu 52,7 Minuspunkten. Antonia Baumgart landete mit Lamango auf Platz vier (55,9).

Clarke Johnston sicherte sich außerdem den Sieg in der CCI4*-S mit Domasco (38,6). Zweiter wurde der Brite Ben Hobday auf Shadow (39,2). Nicolai Aldinger und Timmo landeten auf dem dritten Platz mit 39,6 Minuspunkten.

In der CCI3*-S stand Ingrid Klimke ganz oben auf dem Treppchen. Mit Cascamara kam sie auf ein Endergebnis von 32,8 Minuspunkte. Michael Jung belegte die Plätze zwei und drei mit Dzoker (33,8) und Safran (36,7). Erfolgreiches Wochenende: Jung hatte in Strzegom insgesamt sechs Pferde dabei. Alle blieben im Gelände ohne Hindernisfehler und alle waren platziert.

Die Ergebnisse aller Prüfungen des Wochenendes in Strzegom finden Sie hier.