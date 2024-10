Neumünster neuer Austragungsort für das HGW-Bundesnachwuchschampionat

Was haben Toni Haßmann, Daniel Deußer, Johannes Ehning und Mario Stevens gemeinsam? Sie alle haben in ihrer Karriere einmal das HGW-Bundesnachwuchschampionat gewonnen. Austragungsort für die Prüfung um den „Goldenen Sattel“ wird künftig nicht mehr Braunschweig sein, stattdessen übernehmen die VR Classics in Neumünster.

Neu in Neumünster! Das HGW-Bundesnachwuchschampionat, benannt nach der deutschen Springreitlegende Hans Günter Winkler, ist eine der ältesten und wichtigsten Nachwuchsprüfungen im deutschen Springsport. 1987 zum ersten Mal in der Westfalenhalle in Dortmund ausgetragen, wechselte die Prüfung nach 21 Jahren vom Ruhrpott nach Braunschweig. Bei den Löwen Classics Braunschweig fanden die angehenden Topreiter optimale Bedingungen, um sich um den „Goldenen Sattel“ zu messen. Nun zieht das HGW-Bundesnachwuchschampionat ein zweites Mal um: Neumünster wird neuer Austragungsort.

VR Classics Neumünster als neuer Rahmen für HGW-Bundesnachwuchschampionat

Ein Umzug des heute LC Classico genannten Turniers von Braunschweig nach Hannover macht den Ortswechsel notwendig. Nach einer Pause in diesem Jahr wird das Turnier unter der Leitung von Turnierdirektor Axel Milkau und Organisator Volker Wulff im Dezember 2025 erstmals auf 4-Sterne-Niveau in Hannover stattfinden – in Kooperation mit der Pferdemesse „Passion Pferd“.

Da das HGW-Bundesnachwuchschampionat traditionell im Frühling ausgetragen wird, fiel die Wahl auf die VR Classics in Neumünster. Bis 2027 ist die Prüfung im Programm des traditionellen internationalen Spring- und Dressurturniers gesichert. Die Nachwuchsreiter erhalten auch im Norden eine große Bühne – die seit 1951 ausgetragenen VR Classics in den Holstenhallen Neumünster sind gleichzeitig auch Austragungsort für den Weltcup Dressur.

Der Ablauf des HGW-Bundesnachwuchschampionats

Um in Neumünster an den Start gehen zu können, durchlaufen die Jungen Reiter und Junioren aus allen Landesverbänden Sichtungsprüfungen. Jeder Teilnehmende darf in nur einer der sechs Sichtungsprüfungen an den Start gehen. Pro Sichtung sind zwei Prüfungen zu absolvieren, ein Stilspringen Klasse M* (125 cm) als Einlaufprüfung sowie ein Stilspringen Klasse M** (130 cm) als eigentliche Sichtungsprüfung. Die Besten werden zu einem der beiden Sichtungslehrgänge in Januar in Warendorf eingeladen und stellen sich den kritischen Blicken des Bundestrainers Eberhard Seemann. Die begehrte Einladung nach Neumünster erhalten anschließend 25 Paare.

Das große Finale beginnt mit einem Stilspringen der Klasse M** mit einer Hindernishöhe von 130 cm. Beim finalen Springen, einem Stilspringen der Klasse M** (135 cm), ist das reiterliches Können gefragt. Im Pferdewechsel fällt die Entscheidung. Die vier wertnotenbesten Reiter aus dem ersten Umlauf qualifizieren sich für den zweiten Umlauf, in dem sie ein Pferd ihrer Konkurrenten reiten. Sieger des Bundesnachwuchschampionats der Springreiter ist das Paar mit der höchsten Wertnotensumme aus beiden Umläufen.

Sieger 2024: Tony Stormanns

Weil das LC Classico in diesem Jahr aussetzt, wurde die diesjährige Ausgabe des HGW-Bundesnachwuchschampionats in Riesenbeck ausgetragen. Sieger war der 16-jährige Deutsche Meister der Junioren, Tony Stormanns mit Servus Z v. Solid Gold Z vor Ava Ferch und Catinka S v. Chin Champ. Auf Rang drei landete Max Merschformann und der Wallach Eight Mile v. Emir R.

Nina Gross