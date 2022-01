Vielseitigkeitspferde-Weltmeister Ziethen deckt nun in Frankreich

Das Sweetwater Stud, Besitzer des Trakehner Hengstes Ziethen, der 2020 unter Sophie Leube Weltmeister der jungen Vielseitigkeitspferde wurde, widmet sich nun erst einmal der Zucht.

Wie das Sweetwater Stud auf seiner Facebook-Seite berichtet, wird der Trakehner Hengst Ziethen den Züchtern künftig über die Group France Élevage (GFE) zur Verfügung stehen. Er ist damit quasi ein Pionier, weil er der erste Trakehner in der GFE-Riege ist. Ziethen befindet sich in prominenter Gesellschaft. Auch Stars wie Contendro, Cornet Obolensky, Comme il faut, Casall und Kannan werden hier angeboten.

Ziethen zählt zu denjenigen Hengsten, die nicht in Frankreich stationiert werden. Laut Informationen des Sweetwater Stud wird Ziethen einmal bei der Hengstvorführung in St. Lô gezeigt, kehrt danach aber wieder heim nach Deutschland. „Er wird voraussichtlich erst nach der Saison 2024 in den Frischspermaeinsatz kommen, wenn überhaupt“, so das Sweetwater Stud.

Über Ziethen

Sweetwaters Ziethen ist ein nun neunjähriger Trakehner Hengst v. Abendtanz aus der Anglo-Araberstute Zaria AA v. Campetot AA-Pick Wick AA. Gezogen wurde er von Dr. Dieter Schön in Lübeck.

Der Schwarzbraune wurde 2016 in Neumünster gekört und ist inzwischen anerkannt beim Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt, in Westfalen und in beiden Oldenburger Zuchtverbänden, also OL und OS.

Ausgebildet wurde Ziethen von Sophie Leube. Mit ihr ging er seine erste Springpferdeprüfung und mit ihr gewann er 2020 auch Gold bei den Weltmeisterschaften der jungen Vielseitigkeitspferde in Le Lion d’Angers. Im vergangenen Jahr ist der Hengst nur wenig gegangen. Beim CCI3*-S in Radolfzell schied er nach Verweigerungen im Springparcours aus. Beim CCI2*-S in Luhmühlen stürzte die Reiterin im Gelände. Aber den CCI2*-S in Ostbevern gewannen sie mit ihrem Dressurergebnis von 22,0 Minuspunkten.