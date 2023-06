Viva Gold stellt Siegerstute Royal Angel in Bayern

300 Stuten aus ganz Bayern kamen am vergangenen Wochenende in München-Riem zusammen, um ihre Besten zu küren. Das V-Blut setzte einmal mehr Akzente.

Als bayerische Siegerstute Warmblut wurde Royal Angel herausgestellt, eine Tochter des Viva Gold. Dieser Vivaldi-Sohn aus der Weiheronce v. For Romance-Weihegold OLD hatte mit seinen Söhnen auf mehreren deutschen Körplätzen für Aufsehen gesorgt. Bei der DSP-Hauptkörung 2023 stellte er den Siegerhengst und den teuersten Auktionskandidaten. Nun also die Siegerstute. Royal Angels Mutter Rubina’s Highlight ist eine Ampere-Rotspon-Weltmeyer-Tochter aus einem hannoverschen Stutenstamm. Als Züchter zeichnet Andreas Meyer verantwortlich. Besitzerin der neuen Siegerstute ist Carolin Hornig aus Plech.

Zur Reservesiegerin wurde Bachelorette K v. For Romance-Rohdiamant-Bolero aus der Zucht und im Besitz von Petra und Robert Knott in Vohburg gekürt.

Als Zweite Reservesiegerin verließ Roma v. Bohemian-Goldberg-Rousseau den Platz. Birgit Liebhaber aus Krumbach-Hohenraunau ist Züchterin, Bettina Mattusch aus Eberfing Besitzerin.

Nochmal V

Das Blut des Vivaldi, hier allerdings erst in vierter Generation, fließt auch in den Adern der Bewegungssiegerstute mit Namen Wild-Virginia. Sie ist eine Tochter von Isabell Werths Valdiviani aus einer Sir Donnerhall-Fidermark-Mutter, gezogen und im Besitz von Katja und Johann Schmid in Goldach.

Zur besten Springstute des Jahrgangs 2020 in Bayern wurde Descara v. Cador-Cassilano-Quattro B gekürt. Georg Willkommer aus Törwang zeichnet hier als Züchter und Besitzer verantwortlich. Reservesiegerin mit Springabstammung wurde L’Alouette v. Baggio-Coupie-Lamoureux II, die ebenfalls noch ihrem Züchter gehört, in diesem Fall Dr. Dirk Haarmann aus Seeshaupt.

Alle Ergebnisse der bayerischen Stutenschau 2023 finden Sie hier.