Deutsche Bank Reitsport-Akademie: Charlott-Maria Schürmann

Die Deutsche Bank Reitsport-Akademie fördert zusammen mit der Deutschen Sporthilfe den deutschen Dressur-Nachwuchs sowohl sportlich als auch beruflich. Jüngst wurde das Mini-Mentee Projekt ins Leben gerufen: Die Akademie-Mitglieder geben ihre Erfahrungen und ihr Wissen an ambitionierte Amateure weiter. In der vierten Folge erzählt Deutsche Bank Akademie-Reiterin Charlott-Maria Schürmann über das Training mit Mini-Mentee Emma Egbert.

Biographie

Charlott-Maria Schürmann

lebt in dem kleinen Dörfchen Gehrde bei Osnabrück. Schon als Kind verbrachte sie die meiste Zeit im Sattel. Unterstützt von ihrem Vater, einem ehemaligen Vielseitigkeitsreiter, ritt sie im Ponysattel bis zur Deutschen Dressur-Meisterschaft. Den Umstieg auf Großpferde meisterte sie mit dem Hannoveraner Hengst World of Dreams, mit dem sie an der Deutschen Junioren Meisterschaft 2008 teilnahm, ihre erste S-Dressur bestritt und Teamgold sowie Einzelsilber bei der Junioren-EM 2009 gewann. Im selben Jahr wechselte Burlington sechsjährig in den Besitz der Familie Schürmann. Charlott, die von Oliver Oellrich trainiert wird, übernahm die Ausbildung des Breitling-Nachkommens und ritt ihn im Finale beim Bundeschampionat auf Rang sieben sowie zum Sieg beim Nürnberger Burg-Pokal. Gemeinsam wuchsen die beiden in den Grand Prix-Sport hinein. Er sei ihr bester Freund, der ihr Halt gebe, sagt sie über den Fuchs. Burlington liebe Kandiszucker und matschiges Mash mit Bananen. Das Paar gewann 2012 den Nationenpreis in Hagen und holte bei der EM der Jungen Reiter neben Teamgold auch zweimal Einzelsilber. Es folgte der erste Platz im Piaff Förderpreis 2014 sowie Siege und Platzierungen in Grand Prix, Grand Prix Special und Kür in Dortmund, Stuttgart, Aachen und Münster in den letzten beiden Jahren. Charlotts großes Vorbild ist Klaus Balkenhol. Dessen Credo,

Steige mit Verstand in den Sattel und überfordere dein Pferd niemals!,

hat sie verinnerlicht. Wenn die 23-Jährige nicht im Sattel sitzt, widmet sie sich ihrem BWL-Masterstudium und hilft ihrer Mutter im Familienunternehmen, das Kleidung für behinderte Menschen herstellt. „Man nimmt das Leben anders wahr, wenn man viel Kontakt hat zu Menschen mit Einschränkung“, betont Charlott.

Mini-Mentee: Emma Egbert

Die Schülerin ist 16 Jahre alt und kommt aus Riesenbeck. Im Training mit Charlott-Maria Schürmann sitzt sie auf Daisy von der Held. Mit der siebenjährigen Damon Hill-Tochter, die einen Zweibrücker Brand trägt, ist sie siegreich in Dressurprüfungen bis zur Klasse L. Gemeinsam mit Charlott arbeitet sie vor allem daran, wie sie ihre Stute in einer Dressurprüfung optimal vorstellt und das Beste herausholen kann.

Optimal vorbereitet für die Prüfung

Das Training, das Mitte September stattgefunden hat, begannen Emma und Daisy mit einer ausgiebigen Lösungsphase. Schnell fiel Charlott auf, dass die Fuchsstute Schwierigkeiten mit der Anlehnung hat und unruhig im Genick ist. Emmas Verbindung zum Pferdemaul war phasenweise immer wieder lose, der Zügel schlackerte. „Deshalb habe ich mit Emma viel an ihrer Zügelführung gearbeitet. Ich habe sie immer wieder aufgefordert, beide Hände ruhig stehen zu lassen und dann Schulterherein auf dem zweiten Hufschlag zu reiten“, erzählt Charlott. „So trat die Stute besser an den äußeren Zügel heran und Emma hat darauf geachtet, sie optimal zwischen ihren Hilfen einzurahmen. Das Genick und die Anlehnung wurden ruhiger, Daisy zog mehr an das Gebiss heran und suchte den Kontakt zur Reiterhand.“ Im weiteren Verlauf der Trainingseinheit analysierte die Deutsche Bank Reitsport Akademie-Reiterin mit ihrer Schülerin, was sie tun muss, um in einer Dressurprüfung nicht unnötig Punkte zu verlieren. „Es sind Kleinigkeiten, die eine optimale Vorstellung ausmachen“, bringt es Charlott auf den Punkt. „Emma soll darauf achten, die Bahnpunkte exakt anzureiten, die Hufschlagfiguren wirklich so anzulegen, wie sie gefordert sind. Beim Rückwärtsrichten soll sie Daisy zunächst ganz ruhig stehen lassen, bis drei zählen und dann erst zurücktreten lassen. Dasselbe hilft beim einfachen Wechsel, um ruhig zu bleiben: Durchparieren zum Schritt, bis fünf zählen und dann erst wieder angaloppieren. Wenn eine Verstärkung auf der Diagonalen gefordert ist, sollte sie die Ecke ausreiten und Daisy aufmerksam machen. Auf der Diagonalen soll sie die Verstärkung dann entwickeln, langsam entfalten lassen und ganz wichtig: bis zum Schluss durchhalten!“ Die Trainerin gibt Emmas zwei Grundsätze mit auf den Weg: In der Prüfung Zeit nehmen, durchatmen. Und jede Lektion für sich reiten. „Dann können sich Emma und Daisy von ihrer besten Seite zeigen.“ Seit dem Training stehen die beiden Reiterinnen auch weiterhin in Kontakt. Wenn Emma eine Prüfung reitet, lässt sie sich filmen, schickt das Video anschließend Charlott und bespricht sich dann mit ihr, was gut gelaufen ist und woran sie noch weiter arbeiten sollte.

Das ist die Deutsche Bank Reitsport-Akademie

Die Deutsche Bank hat sich gemeinsam mit der Deutschen Sporthilfe zur Aufgabe gemacht, den deutschen Nachwuchs in der Dressur zu fördern und ihnen den Weg in den Spitzensport zu ebnen. Im Dezember 2015 ist das Pilotprojekt mit den ersten zehn Stipendiaten gestartet. Bundestrainerin Monica Theodorescu unterstützt das Programm und gibt den Mitgliedern Unterricht. Außerdem sind die Deutsche Bank Akademie-Mitglieder berechtigt, auf fünf großen Turnieren innerhalb Deutschlands zu starten: Dressur und Spring Derby in Hamburg, Pfingstturnier in Wiesbaden, Dressurfestival „Der Ritt um das Goldene Pferd“ in Werder (Berlin), die Munich Indoors und das Festhallen Turnier in Frankfurt. Der oder die Jahrgangsbeste erhält eine Wildcard für das CHIO Aachen. Über die sportliche Unterstützung hinaus, bekommen die Mitglieder einen Tutor von der Deutschen Bank an die Seite. Dieser steht den Mitgliedern bei wirtschaftlichen Fragen zur Seite. Ziel dabei ist es, den sportlichen Erfolg sowie die berufliche Zukunft des olympischen Nachwuchses zu fördern.

Mini-Mentee Projekt

Zehn junge Amateure wurden aus einer Vielzahl an Bewerbern ausgewählt und jeweils einem Mitglied der Deutsche Bank Akademie zugeordnet. Diese geben ihren sogenannten „Mini-Mentees“ eine Unterrichtsstunde und begleiten sie im Laufe der nächsten Turnier-Saison. Die Unterstützung kann in Form von Telefonaten oder Video-Einsendungen erfolgen. Die Mitglieder sollen ihr Wissen und ihre Erfahrung rund um das Turnierreiten den jungen Amateuren weitergeben, die schon mindestens auf L-Niveau reiten.

