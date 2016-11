Deutsche Bank Reitsport-Akademie: Juliette Piotrowski

Die Deutsche Bank Reitsport-Akademie fördert zusammen mit der Deutschen Sporthilfe den deutschen Dressur-Nachwuchs sowohl sportlich als auch beruflich. Jüngst wurde das Mini-Mentee Projekt ins Leben gerufen: Die Akademie-Mitglieder geben ihre Erfahrungen und ihr Wissen an ambitionierte Amateure weiter. In der siebten Folge erzählt Deutsche Bank Akademie-Reiterin Juliette Piotrowski über das Training mit Mini-Mentee Antonia Meya.

Biographie

Juliette Piotrowski

Der Deutschen Bank Reitsport Akademie-Reiterin Juliette Piotrowski aus Kaarst wurde der Reitsport in die Wiege gelegt. Ihre Mutter Claudia Haller ist Dressurausbilderin bis Grand Prix, war Deutsche Meisterin und Mitglied im B-Kader der Senioren. Juliette war von Anfang an im Stall dabei, bekam mit drei Jahren ihr erstes Pony und war Feuer und Flamme fürs Reiten – allerdings zunächst im Springsattel. Erst mit 15 Jahren konzentrierte sie sich vermehrt auf das Training im Dressurviereck. Mit Erfolg: Sie nahm an der Deutschen Meisterschaft der Junioren teil, wurde Deutsche Vizemeisterin der Jungen Reiter und gewann zweimal Silber und Bronze bei der Europameisterschaft 2012. Zwei Jahre später holte sie EM Teamgold bei den Jungen Reitern, im Piaff-Förderpreis 2015 landete die 23-Jährige auf Platz zwei und in diesem Jahr sicherte sie sich erneut Gold mit der Mannschaft bei der U25 EM in Hagen, belegte Platz drei in der Grand Prix Kür in Münster und wurde Zweite im Grand Prix in Mannheim. Vor einem halben Jahr hat sich Juliette als Bereiterin selbstständig gemacht und arbeitet im Team ihrer Mutter.

Juliettes Spitzenpferd ist der elfjährige Sir Diamond v. Sandro Hit. Claudia Haller kaufte den Oldenburger als er drei Tage alt war direkt beim Züchter. Er wurde gekört und prämiert, war im Deckeinsatz und zunächst unter den Fittichen der Dressurausbilderin unterwegs. Seit 2011 sitzt Juliette in Sir Diamonds Sattel. Sie förderte den Rappen, der mittlerweile ein Wallach ist, von der M-Dressur bis in den Grand Prix-Sport. Als Trainer steht ihr Oliver Oelrich zur Seite. „Dass Sir Diamond und ich gemeinsam so weit gekommen sind, ist mein persönlich größter Erfolg“, betont die Reiterin. „It’s a match – es passt einfach mit uns beiden.“

Mini-Mentee: Antonia Meya

Juliettes Schülerin heißt Antonia Meya. Die 18-Jährige kommt aus Gelsenkirchen und hat den KWPN-Wallach Celester zum Training mitgebracht. Mit dem neunjährigen Scandic-Sohn ist Antonia siegreich in Dressurprüfungen bis zur Klasse L am Start. Juliette beschreibt ihre Schülerin als etwas schüchterne, aber sehr talentierte Reiterin, die ihre Tipps im Unterricht ganz schnell umsetzen konnte. Celester ist ein Pferd mit drei ansprechenden Grundgangarten und einer schönen Bergauf-Galoppade.

Lässig fliegende Galoppwechsel lernen

Im Frühsommer trafen sich Juliette Piotrowski und Antonia Meya, um gemeinsam zu trainieren. Im Fokus des Unterrichts stand nach einer ausgiebigen Lösungsphase die Arbeit an Traversalen und am fliegenden Galoppwechseln.

„Celester hatte Schwierigkeiten in den Traversalen im Trab und Galopp. Er blieb immer etwas gerade, Schwung und Takt gingen verloren“, erzählt Juliette. Deshalb trainierte sie mit Antonia und Celester zunächst vermehrt im Travers und Renvers, um die Längsbiegung und die Taktsicherheit des Wallachs zu verbessern. Sie achtete darauf, dass ihre Schülerin Celester mit den äußeren Hilfen begrenzte, mit dem inneren Schenkel zum treiben kam und am inneren Zügel Stellung fordern konnte. Durch dieses Training wurde Celester immer durchlässiger und die Traversalen im Anschluss gelangen viel besser.

Zweiter Trainingsschwerpunkt war der fliegende Galoppwechsel. Zur rechten Seite gelang er Antonia und Celester schon recht sicher, nach links hatte das Paar Probleme. Der Wallach wurde kurz vor dem Wechsel ungestüm und spannig und sprang nicht sauber um. Juliettes Tipp: Wechsel auf Schlangenlinien mit drei oder vier Bögen üben. „Auf den Schlangenlinien kann Antonia ihr Pferd besser geschlossen halten. Die Gefahr, dass Celester davonstürmt ist geringer, weil der Wechsel nicht auf einer langen Geraden gefordert ist.“ Antonia sollte in den Schlangenlinien zunächst beim Überreiten der Mittellinie einen Übergang zum Schritt absolvieren. „So lernt Celester auf die Hilfen seiner Reiterin zu warten. Antonia kann ihn vermehrt auf das Hinterbein bekommen und arbeitet an einer konstanten Anlehnung“, erklärt das Deutsche Bank Reitsport Akademie-Mitglied. Nachdem die einfachen Galoppwechsel optimal funktionierten, forderte Antonia über der Mittellinie einen fliegende Galoppwechsel – Celester blieb gelassen, wartete auf die Hilfen seiner Reiterin und sprang fehlerfrei um.

Das ist die Deutsche Bank Reitsport-Akademie

Die Deutsche Bank hat sich gemeinsam mit der Deutschen Sporthilfe zur Aufgabe gemacht, den deutschen Nachwuchs in der Dressur zu fördern und ihnen den Weg in den Spitzensport zu ebnen. Im Dezember 2015 ist das Pilotprojekt mit den ersten zehn Stipendiaten gestartet. Bundestrainerin Monica Theodorescu unterstützt das Programm und gibt den Mitgliedern Unterricht. Außerdem sind die Deutsche Bank Akademie-Mitglieder berechtigt, auf fünf großen Turnieren innerhalb Deutschlands zu starten: Dressur und Spring Derby in Hamburg, Pfingstturnier in Wiesbaden, Dressurfestival „Der Ritt um das Goldene Pferd“ in Werder (Berlin), die Munich Indoors und das Festhallen Turnier in Frankfurt. Der oder die Jahrgangsbeste erhält eine Wildcard für das CHIO Aachen. Über die sportliche Unterstützung hinaus, bekommen die Mitglieder einen Tutor von der Deutschen Bank an die Seite. Dieser steht den Mitgliedern bei wirtschaftlichen Fragen zur Seite. Ziel dabei ist es, den sportlichen Erfolg sowie die berufliche Zukunft des olympischen Nachwuchses zu fördern.

Mini-Mentee Projekt

Zehn junge Amateure wurden aus einer Vielzahl an Bewerbern ausgewählt und jeweils einem Mitglied der Deutsche Bank Akademie zugeordnet. Diese geben ihren sogenannten „Mini-Mentees“ eine Unterrichtsstunde und begleiten sie im Laufe der nächsten Turnier-Saison. Die Unterstützung kann in Form von Telefonaten oder Video-Einsendungen erfolgen. Die Mitglieder sollen ihr Wissen und ihre Erfahrung rund um das Turnierreiten den jungen Amateuren weitergeben, die schon mindestens auf L-Niveau reiten.

