Deutsche Bank Reitsport-Akademie: Victoria Michalke

Die Deutsche Bank Reitsport-Akademie fördert zusammen mit der Deutschen Sporthilfe den deutschen Dressur-Nachwuchs sowohl sportlich als auch beruflich. Jüngst wurde das Mini-Mentee Projekt ins Leben gerufen: Die Akademie-Mitglieder geben ihre Erfahrungen und ihr Wissen an ambitionierte Amateure weiter. In der zehnten Folge erzählt Deutsche Bank Akademie-Reiterin Victoria Michalke über ihren Weg in die Selbstständigkeit.

Biographie

Victoria Michalke

Ihre ersten Reitversuche absolvierte Victoria auf einem Esel, bevor sie einige Zeit später ein eigenes Pferd bekam. Mit viel Ehrgeiz schaffte sie es 2006 zum Titel bei den Landesmeisterschaften. Ein Jahr später ritt sie im Sattel von Rubioso mit der Mannschaft zu Gold bei den Europameisterschaften der Junioren. Dabei war sie überhaupt nicht zufrieden mit ihrer Leistung. „Ich war so aufgeregt, hatte Wechselfehler und war das Streichergebnis.“ Doch das Motto der 27-Jährigen („Aus Niederlagen lernt man am meisten.“) zahlte sich aus, denn gleich darauf wurde sie Deutsche Meisterin. 2014 wurde sie mit dem 14-jährigen Oldenburger Dance On v. Dream of Heidelberg Vierte im Piaff Förderpreis Finale. Seit fünf Jahren reitet sie nun die zehnjährige Bayern-Stute Novia v. Stedinger, inzwischen siegreich bis S***. 2015 nahm das Paar am Finale des Louisdor-Preises in Frankfurt teil, das Isabell Werth mit Emilio vor Sönke Rothenberger mit Cosmo gewann. Als Ausgleich zum Reitsport läuft Victoria am liebsten: „Das macht den Kopf frei.“ Als Bayerin liebt sie aber auch die Berge und steht im Winter regelmäßig auf Skiern.

Mini-Mentee: Nicole Faller

Mit dem 13-jährigen Oldenburger-Wallach Frühlingsrubin v. Rubin-Royal ist Nicole bereits erfolgreich in der Klasse L unterwegs. Jetzt möchte sie den Sprung zur Klasse M schaffen. „Dafür müssen aber die Traversalen und Wechsel noch sicherer werden“, sagt die 25-Jährige. Leider hat sich ihr Pferd eine Bänderverletzung zugezogen und muss einige Zeit pausieren. Deshalb haben Nicole und Victoria das gemeinsame Training auf Anfang nächsten Jahres verschoben.

Der Weg in die Selbstständigkeit

Mit ihrem Freund Denis Nielsen will sich Deutsche Bank Reitsport-Akademie Mitglied Victoria Michalke ab Januar 2017 selbstständig machen. Deshalb wird es auf dem heimatlichen Gut Daxau in Isen bei München einige Veränderungen geben. „Denis und ich werden uns alle 23 Boxen teilen, so dass wir keine Boxen mehr an Einsteller vermieten werden“, erzählt Victoria, die dann die betriebliche Leitung der Anlage inne haben wird. Beherbergt werden auf dem Hof eigene Pferde sowie Verkaufs- und Berittpferde. Gerade der Verkauf von Pferden ist neu für die 27-Jährige, die sich bisher auf die Ausbildung und den Beritt konzentriert hat. „Das wird schon ein großer Schritt. Der Umgang mit den Kunden ist anspruchsvoll, aber ich freue mich auf die Herausforderung.“ Für Victoria und Denis ist es besonders wichtig, viel Zeit für die Pferde zu haben und jedem gerecht zu werden. Nur so stimme auch die Qualität der Ausbildung, sagt sie. Trainieren wird Victoria auch künftig bei Bundestrainerin Monica Theodorescu.

Das ist die Deutsche Bank Reitsport-Akademie

Die Deutsche Bank hat sich gemeinsam mit der Deutschen Sporthilfe zur Aufgabe gemacht, den deutschen Nachwuchs in der Dressur zu fördern und ihnen den Weg in den Spitzensport zu ebnen. Im Dezember 2015 ist das Pilotprojekt mit den ersten zehn Stipendiaten gestartet. Bundestrainerin Monica Theodorescu unterstützt das Programm und gibt den Mitgliedern Unterricht. Außerdem sind die Deutsche Bank Akademie-Mitglieder berechtigt, auf fünf großen Turnieren innerhalb Deutschlands zu starten: Dressur und Spring Derby in Hamburg, Pfingstturnier in Wiesbaden, Dressurfestival „Der Ritt um das Goldene Pferd“ in Werder (Berlin), die Munich Indoors sowie das Festhallen Turnier in Frankfurt. Der oder die Jahrgangsbeste erhält eine Wildcard für das CHIO Aachen. Über die sportliche Förderung hinaus, unterstützt die Mitglieder ein Tutor von der Deutschen Bank. Dieser steht den Mitgliedern auch bei beruflichen und wirtschaftlichen Fragen zur Seite. Ziel dabei ist es, den sportlichen Erfolg sowie die berufliche Zukunft des olympischen Nachwuchses zu fördern.

Mini-Mentee Projekt

Zehn junge Amateure wurden aus einer Vielzahl an Bewerbern ausgewählt und jeweils einem Mitglied der Deutsche Bank Akademie zugeordnet. Diese geben ihren sogenannten „Mini-Mentees“ eine Unterrichtsstunde und begleiten sie im Laufe der nächsten Turnier-Saison. Die Unterstützung kann in Form von Gesprächen oder Video-Einsendungen erfolgen. Die Mitglieder sollen ihr Wissen und ihre Erfahrung rund um das Turnierreiten den jungen Amateuren weitergeben, die schon mindestens auf L-Niveau reiten. Interessierte Reiter können sich ab Februar 2017 für die neue Mini-Mentee-Gruppe über St.GEORG bewerben.

Mitglieder der Deutsche Bank Reitsport-Akademie

Sportliche Leitung

