Ein Distanzreiter wird vom FEI-Tribunal verurteilt – endlich!

Das erste Mal ist ein Distanzreiter wegen Misshandlung vom Weltreiterverband (FEI) verurteilt worden. Endlich, findet St.GEORG-Herausgeberin Gabriele Pochhammer und zollt einer couragierten Kollegin aus Großbritannien Respekt.

Sie bewegt sich also doch! Das Tribunal der Internationalen Reiterlichen Vereinigung (FEI) hat den Distanzreiter Ali Mohd Ali Hosani aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (UAE) für sechs Monate gesperrt, weil er sein Pferd Corleone auf dem Scheich Mohammed-Cup, einem 160 Kilometer-Ritt in Dubai am 14. Januar diesen Jahres, misshandelt hat. Das Gericht unter Leitung der kanadischen Richterin Marveen Thauli stellt fest: Ein Reiter darf sein Pferd nicht mit irgendwelchen Gegenständen verprügeln, auch wenn es keine Peitsche ist. Eine Wasserflasche, rüde über die Flanken gedroschen, reicht auch. So steht es in den FEI-Regeln, die in diesem Fall endlich mal konsequent angewendet wurden. Zunächst ist man erstaunt, dass so etwas überhaupt detailliert im Regeln festgehalten sein muss, dass es nicht so etwas wie ungeschriebene Grundsätze des Anstands und der Horsemanship gibt, die jeder befolgt, der mitmachen will. Doch auf den Anstand kann man sich bei den von Ehrgeiz getriebenen Wüstensöhnen offenbar nicht verlassen, deswegen war es gut, dass einmal festgeschrieben ist, dass Prügeleien, egal mit was, unerwünscht sind und sanktioniert werden. Als verboten aufgeführt werden auch Elektroschocks, Wasser- und Futterentzug, grobes Reißen im Maul und andere Scheußlichkeiten. Der menschlichen Fantasie sind in diesem Punkt offenbar keine Grenzen gesetzt.

Es waren nicht etwa FEI-Funktionäre vor Ort, geschweige denn einheimische Offizielle, die durch ihre Anzeige beim Weltverband dafür sorgten, dass der Fall vor dem Tribunal verhandelt wurde. Es war die britische Pferdesportjournalistin Pippa Cuckson, die – mal wieder – den Finger in die Wunde legte und bei der FEI Anzeige erstattete, nachdem sie einen Videofilm des Rittes gesehen hatte. Sie berief sich dabei auf Artikel 163.2 des Generalreglements, nachdem jeder, also auch Privatpersonen, eine Pferdemisshandlung anzeigen kann. Pippa Cuckson, wahrscheinlich die einzige Frau, die die Distanzreiter aus den Emiraten fürchten, hat ihnen über Jahre hinweg immer wieder Betrug und Missbrauch nachgewiesen. Dass jetzt das Tribunal nicht nur ihren Protest als regelkonform anerkannte sondern auch den Täter bestrafte, kann als Erfolg einer mutigen, dabei bestens informierten Journalistin gewertet werden. Ein Vorbild für uns alle. Sie schildert exakt, wie der Reiter im der vierten Loop um genau 14.37 Uhr Ortszeit die Flasche erst seinem Pferd über die Rippen zieht, dann damit auf den Kopf schlägt. Er habe sein Pferd nur zur Kühlung Wasser über den Kopf gießen wollen, versichert Al Hosani. Diesem Märchen folgte das Tribunal nicht und bescheinigte dem Reiter „aggressives Verhalten“ und sperrte ihn für sechs Monate plus 2000 Schweizer Franken Geldstrafe plus 1000 Franken Prozessbeteiligung. Kein überaus hartes Urteil, aber immerhin überhaupt eins. Es gibt genügend noch schlimmere Vorfälle bei Wüstenritten, die vor keinem Gericht landeten.

Wenige Wochen vor dem FEI Sports Forum in Lausanne, wo das Distanzreiten ganz oben auf der Agenda steht, hat das FEI Tribunal so etwas wie ein Zeichen gesetzt. Am 16. April wird sich entscheiden, ob sich das Distanzreiten quasi neu erfindet und noch eine Zukunft hat in der Familie des internationalen Pferdesports. Oder ob die ganze Disziplin ausgeschlossen wird. Es gibt viele, die sich genau das wünschen, bevor das Image des gesamten Pferdesports weiter leidet. Doch das Leiden der Pferde würde ein solcher Rausschmiss nicht beenden. Bei Ritten, die von keiner internationalen Institution mehr kontrolliert werden, könnten die Wüstenreiter nunmehr unbehelligt ihre Pferde schinden und jagen, manche bis in den Tod.

Gabriele Pochhammer Herausgeberin Wenn sie nicht gerade schreibt, steht sie im Stall oder sitzt im Sattel, meist eines selbstgezogenen Pferdes. Wie sich dessen Urgroßmutter unter dem Sattel anfühlte, weiß sie ganz genau. Freud und Leid des Reiters/ Züchters sind ihr gut bekannt. Den großen Sport beobachtet sie als Berichterstatterin, acht Olympische Spiele einge- schlossen. Bei den neunten, in Rio 2016, war ihr bestes Zuchtprodukt dabei: der zweimalige Badminton-Vierte Leonidas II v. Landos unter Mark Todd. Mit dem neuseeländischen Team verpassten die beiden knapp eine Medaille.