Gabriele Pochhammer über das Image des Pferdesports in der Gesellschaft

Die Kluft zwischen Turnierreitern und Freizeitreitern wächst. Manchmal hat man den Eindruck, hier werden verschiedene Sportarten ausgeübt – nicht gerade hilfreich, will man das Ansehen des Pferdesports in der Gesellschaft heben.

In Leipzig stand ich am Rande des Abreiteplatzes in Hörweite eines Reiters – dem Nachwuchsalter längst entwachsen –, der sich mit einem Kollegen über ein Pferd unterhielt. „Ein verdammtes Kacktier, dieser Scheißgaul“, sagte er.

Zugegeben, der Satz war nicht für meine Ohren bestimmt, aber ich konnte mich ihm auch nicht entziehen, weil man Ohren nicht wie Augen einfach zuklappen kann. Wenn er gewusst hätte, dass eine Journalistin mithört, hätte er wahrscheinlich gesagt, was er im Medienkurs gelernt hat: „Ein tolles Pferd, wie der für mich gekämpft hat!“

Wie einer spricht – wohlgemerkt in ehrlichen Momenten – verrät viel davon, wie er tickt. Und wenn einer sein Pferd als „Scheißgaul“ bezeichnet, wird er es irgendwann auch so behandeln, wie Dreck, der keinen Respekt verdient. Ich nehme mal an, der besagte Reiter ist nicht die Regel, ob er wirklich die Ausnahme ist, wage ich nicht zu beurteilen. Rüdes Reden halten ja viele Leute auch für cool und professionell.

Vorbildcharakter?

Die Profireiter sind das Aushängeschild des Sports, auch wenn ihre Zahl im Vergleich zur allgemeinen Reitergesellschaft verschwindend gering ist. Während der „Partner Pferd“ in Leipzig gab das sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft unter dem Motto „Die Gesellschaft braucht das Pferd“ in einer Pressekonferenz Zahlen heraus, die sich nicht eins zu eins, aber im Prinzip doch auf die anderen Teile Deutschlands übertragen lassen.

Von den knapp 160.000 Sachsen, die zumindest gelegentlich reiten – knapp 60.000 davon häufig –, bezeichneten sich nur etwa 2000 als Turniereiter. Und davon ein Bruchteil schließlich macht die Spitze aus.

Diese Gruppe prägt das Ansehen und das Image des Pferdesports in der nicht-reitenden Öffentlichkeit, steht gewissermaßen unter besonderer Beobachtung. Sie sind Vorbilder, ob sie es wollen oder nicht. Vorbilder im Guten, indem sie dazu ermutigen, ihren Leistungen nachzueifern, und Vorbilder im Schlechten.

Um auf das Beispiel oben zurückzukommen: Wenn die Profis so von ihren Pferden reden, denkt Otto Normalreiter womöglich, er darf das auch. Wohlgemerkt: Nicht nur reden, sondern auch so denken und schlimmstenfalls auch so handeln.

Die Reitergemeinde ist gespalten

Es gibt aber auch den anderen, nicht minder gefährlichen Trend: Die da oben, die sind abgehoben und vom Ehrgeiz zerfressen, wir Freizeitreiter sind die wahren Pferdeversteher. Gefundenes Fressen für viele sogenannte Tierschützer, um den Spitzensport und seine Akteure pauschal zu verdammen.

Die Kluft zwischen den Freizeitreitern und den Sportreitern wurde in den letzten Jahren immer breiter, auch mit der Folge, dass sich von den Reitern an der Basis immer weniger für den Top-Sport interessieren.

Da kommt vieles zusammen, was auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun hat. Etwa dass sich die Spitzenreiter zunehmend auf hochdotierten Turnieren am anderen Ende der Welt tummeln, von denen die Medien so gut wie gar nicht berichten. Und dass viele mittlere Turniere, die sich früher über den Zuspruch zumindest der regional ansässigen Prominenz freuen konnten, finanziell nicht mehr über die Runden kommen – ein Problem, mit dem sich die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) beschäftigt, es aber bisher nicht lösen konnte. Die Topreiter sind im wahrsten Sinne des Wortes in die Ferne gerückt.

Beim Fußball ist auch noch in der E-Jugend die Bundesliga präsent, werden die Spiele der Großen eifrig verfolgt und diskutiert. Die Zeiten, in denen Reitvereine mit mehreren Bussen zu großen Turnieren fuhren, um ihren Helden zuzuschauen, sind vorbei. Man hat sich auseinander gelebt und das bekommt dem Pferdesport nicht gut.

Immerhin, so ergab die Umfrage in Sachsen, interessieren sich viermal so viele Menschen über 18, nämlich 603.000, für den Pferdesport. Sie und weitere Kreise gilt es zu motivieren und bei der Stange zu halten. Es stimmt, die Gesellschaft braucht das Pferd, als Wirtschaftsfaktor und ein Stück Rest-Natur, aber mindestens ebenso nötig brauchen die Reiter die Gesellschaft, um in ihr ihrem Sport nachzugehen. So oder so, zum Spazierenreiten oder auf der großen Bühne.

Gabriele Pochhammer Herausgeberin Wenn sie nicht gerade schreibt, steht sie im Stall oder sitzt im Sattel, meist eines selbstgezogenen Pferdes. Wie sich dessen Urgroßmutter unter dem Sattel anfühlte, weiß sie ganz genau. Freud und Leid des Reiters/ Züchters sind ihr gut bekannt. Den großen Sport beobachtet sie als Berichterstatterin, acht Olympische Spiele einge- schlossen. Bei den neunten, in Rio 2016, war ihr bestes Zuchtprodukt dabei: der zweimalige Badminton-Vierte Leonidas II v. Landos unter Mark Todd. Mit dem neuseeländischen Team verpassten die beiden knapp eine Medaille.