Ergebnis der Hannoveraner Hengstanerkennung 2020

Bei der Hannoveraner Hengstanerkennung präsentierten sich heute acht Hengste der Körkommission in Verden. Vier wurden gekört.

Ein positives Urteil erhielt zum einen der Oldenburger Reservesieger 2018, Dodo Weihgand. Die Großmutter des Diamond Hit-Fürst Heinrich-Sohnes ist keine Geringere als Isabell Werths Weihegold. Deren Besitzerin Christine Arns-Krogmann hat Dodo Weihgand aus ihrer Stute Weihcine gezogen. Inzwischen steht der Hengst im Besitz von Madeleine Winter-Schulze, die ihn auf lange Sicht für Isabell Werth erworben hat. Aktuell deckt Dodo Weihgand auf der Station Schult in Hünxe.

Von der Station Pape kam V-Plus nach Verden, der ebenfalls Gnade vor den Augen der Körkommission fand. Der sechsjährige Oldenburger v. Vivaldi-Fürst Romancier aus Lewitzer Zucht war 1,2 Millionen Euro teure Preisspitze Dressur der P.S.I. Auktion 2018. Dort wechselte er in den Besitz von Harmony Sporthorses, die ja schon lange mit der Station Pape in Hemmoor kooperieren.

Die Hengststation Gut Neuenhof KG ist die Heimat von Nummer drei im Lot der Gekörten, Vainqueur v. Vivaldi-Rubioso N. Der siebenjährige Hannoveraner Fuchs war fünfjährig fürs Bundeschampionat qualifiziert und ging im vergangenen Jahr eine Dressurpferdeprüfung der Klasse M, die er auf Platz zwei abschloss. Ausgebildet wird er – wie auch das Gut Neuenhof-Aushängeschild Escolar – im Stall von Hubertus Schmidt. Dieses Jahr soll der Hengst mit dem Reitmeister im Sattel sein Debüt in der schweren Klasse geben.

Last but not least wurde der 15-jährige DSP-Hengst Quaterman II v. Quando-Quando-Roccodero B im Besitz von Nicole Scharnhorst anerkannt. Er kann diverse Erfolge in der Klasse S vorweisen und ist bereits für die Verbände Brandenburg-Anhalt und Sachsen-Thüringen gekört. Vollbruder Quaterman I ist der Vater von der Brandenburger Legende Quaterback.

Nicht anerkannt wurden der vierjährige Bordeaux v. Bon Coeur-Locksley II (A.: Hanna Morrison, Schweden), der sechsjährige Oldenburger Black or White Bordeaux v. Bordeaux-Rohdiamant (Z.: ZG Vorwerk, B.: Guido Winkmann), der sechsjährige Hannoveraner Flying Scotchman v. Fürst Romancier-Londonderry (Z.: ZG Hogrefe, B.: Anja Gutschmidt) und der vierjährige Hannoveraner Viotti v. Vivaldi-Donnerhall (Z.: Thorsten Hogrefe, B.: Anja Gutschmidt).