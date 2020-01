Bonita Springs geht in die Schweiz zu Marcela Krinke-Susmelj

Kira Wulferdings Burg-Pokal-Zweite Bonita Springs wurde in die Schweiz verkauft, bleibt aber vorerst bei Wulferding in Ausbildung.

Beim Finale des Nürnberger Burg-Pokal 2019 verzauberte die charmante achtjährige Fuchsstute Bonita Springs mit Kira Wulferding Publikum und Richter gleichermaßen. Am Ende musste die Rheinländer Boston-Tochter sich nur Total Hope geschlagen geben und belegte Platz zwei.

Was damals noch niemand wusste: Die Stute war zu dem Zeitpunkt bereits verkauft. Offiziell war jedoch noch Züchterin Ulla Katzorke-Hellweg als Besitzerin vermerkt. Neue Besitzerin von Bonita Springs ist Irene Meyer, eine Sponsorin der Schweizer Dressurreiterin Marcela Krinke-Susmelj.

Bonita Springs bleibt aber vorerst bei Kira Wulferding im Training. Dass die Stute verkauft ist, tue schon weh, gab die Ausbilderin im Gespräch mit SG online zu. „Sie ist schon ein besonderes Pferd.“ Aber vorerst kann sie sie ja noch weiter reiten. „Wie die kommende Saison aussieht, wird sich herausstellen. Der Louisdor-Preis ist der Plan. Aber ob das dieses oder nächstes Jahr etwas wird, das warten wir ab.“

Die Stute ist ja auch gerade erst achtjährig. Dabei hat sie eine steile Karriere hinter sich, die schon an der Hand mit dem Sieg bei der Herwart von der Decken-Schau begann und dann mit Kira Wulferding im Sattel weiterging. Unter ihr war die Stute zweimal beim Bundeschampionat am Start, wurde Elfte als Fünfjährige und Sechste als Sechsjährige. Dann kam ihr Burg-Pokal-Jahr. Als eines der jüngsten Pferde im Teilnehmerfeld hatte sie sich auf Gestüt Bonhomme mit über 78 Prozent qualifiziert und hielt in Frankfurt, was sie im Sommer versprochen hatte.

Als erstes hatte Eurodressage über den Verkauf berichtet.