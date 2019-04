Moment Mal! Gabriele Pochhammer über die Siegerehrung

Ein tragischer Unfall, bei dem ein siebenjähriges Mädchen tödlich verunglückte, erschütterte Ende März die Pferdewelt. Aus aktuellem Anlass äußert sich St.GEORG-Herausgeberin Gabriele Pochhammer daher heute über die Siegerehrungen auf Turnieren.

Es gibt nichts Schlimmeres für Eltern, als ein Kind zu verlieren. Über tragische Todesfälle von Kindern lesen wir jeden Tag, vor allem im Verkehr, aber auch im ganz normalen Alltag. Auch beim Sport. Reiten gehört, wie wir alle wissen, zu den Risikosportarten, bedingt durch das Pferd, stark, schwer und manchmal unberechenbar. Jeder tödliche Unfall, ob er beim Wettkampf, beim Training oder einfach nur beim Umgang mit dem Pferd passiert, zieht viele Fragen nach sich. Wie hätte man das Unglück vermeiden können? Im Falle des siebenjährigen Mädchens, das vor zwei Wochen in Neuenkirchen (Weser-Ems) starb, fällt es schwer, Schuldige zu finden, Fehler nachzuweisen.

Es passierte bei der Siegerehrung nach einem Reiterwettbewerb (nur Schritt und Trab), die unmittelbar im Anschluss an die Prüfung vorgenommen wurde. Die Kleine war Vierte, freute sich vermutlich auf ihre Schleife. Doch so weit kam es nicht. Noch bevor die Schleife angesteckt war, stieg das Pony, überschlug sich und fiel auf seine Reiterin. Alles passierte in Sekundenschnelle. Sofort setzte der Ablauf ein, der für solche Fälle vorgesehen ist: Die Sanitäter eilten herbei, das Kind wurde reanimiert, das Turnier sofort abgebrochen. Ein Hubschrauber flog das Mädchen ins Krankenhaus, dort verstarb es am Abend.

„Jeder Unfall ist einer zu viel“

In diesem Fall versagt die Statistik. „Es gibt jährlich rund 100.000 Siegerehrungen im deutschen Turniersport“, sagt der Generalsekretär der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), Soenke Lauterbach. „Einen so schweren Unfall hat es bisher noch nicht gegeben. Aber jeder Unfall ist einer zu viel.“ Der Pferdesport gerät immer in Erklärungsnot, wenn Reiter und/oder Pferde zu Schaden kommen. Gefährliche Szenen mit temperamentvollen, außer Kontrolle geratenen Pferden bei Siegerehrungen sieht man immer wieder. Sind Hengste dabei, kann es kompliziert werden. Gerade Dressurpferde spielen oft verrückt, Springreiter kommen fast geschlossen mit Schlaufzügeln in die Bahn, nur Vielseitigkeitspferde sehen der Prozedur in der Regel gelassen entgegen.

Fragt sich, wieso das so ist. Die Turnierordnung schreibt vor, dass der Erste bis Sechste zur Siegerehrung einreiten muss. Ein Reiter kann Dispens bei der Jury beantragen, etwa wenn er eine andere Prüfung reiten muss oder sein Pferd bekanntermaßen verrückt spielt.

Beides war beim Unglück von Neuenkirchen nicht der Fall. Das Pony war, wie es heißt, noch nicht lange im Besitz der Familie. Es handelte sich um einen Anfängerwettbewerb, aber keine Führzügelklasse, kein Erwachsener hielt das Pony fest. Es gab keinen erkennbaren äußeren Anlass, der das Pony beunruhigte, abgesehen davon, dass die Situation in einer Siegerehrung oft etwas aufgeladen ist. Hier nicht. „Eine ruhige kleine Siegerehrung in der Halle“, sagt Constanze Winter, Justitiarin der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN). Es war ausgebunden und wenn Pferde mit Ausbindern steigen, fehlt ihnen die Möglichkeit, sich richtig auszubalancieren, sodass es schneller zum Sturz, vor allem zum gefürchteten Überschlag kommt. Wenn der Reiter unter das Pferd oder Pony gerät, sind schwere bis tödliche Verletzungen vorprogrammiert.

Nicht Greifbar

Wie eine Siegerehrung abläuft, dafür gibt es keine festen Regeln, jeder Veranstalter kann sie nach seinen Wünschen gestalten. „Angemessen und würdevoll soll sie sein,“ sagt Lauterbach. Manche bitten den Sieger nach vorne, während die anderen dahinter bleiben. Manchmal, vor allem bei Meisterschaften, müssen die Reiter absitzen und auf ein Podium klettern, die Pferde werden im Hintergrund von ihren Pflegern gehalten. Nach Dressurprüfungen werden die Reiter oft einzeln hereingerufen, galoppieren winkend eine Runde und verschwinden wieder. Und bei Jugendprüfungen laufen zuweilen die Reiter ohne Pferde ein mit anschließender Ehrenrunde zu Fuß. Nicht die würdigste, aber die sicherste Variante.

Überlaute Musik ist besonders in Hallen eine Herausforderung für die Nerven der Pferde. Große Plätze verführen zum Losrennen, eine Gelegenheit, die vor allem Dressurpferde nicht allzu oft haben und gerne nutzen. Es gibt viele Gründe, warum eine Siegerehrung zur Gefahrenquelle werden kann, aber keiner trifft, so sieht es aus, auf das Unglück von Neuenkirchen zu. Alles weist darauf hin, dass das Schicksal blindwütig zugeschlagen hat. Was natürlich die Familie nicht tröstet.

Wie könnte es weitergehen?

Bis zu den FN-Tagungen Anfang Mai in Hamburg soll über die Praxis der Siegerehrungen nachgedacht werden. Vielleicht kann man das eine oder andere Detail ändern. Etwa bei Kindern unter einem gewissen Alter eine Begleitperson in der Nähe zur Pflicht machen und lieber eine etwas höhere Nase als Ausbinder zu tolerieren. Und in der Ausbildung Situationen üben, in denen es etwas unruhiger zugeht. Die Siegerehrung mit anschließender Ehrenrunde gehört zur Prüfung, viele Reiter freuen sich darauf. Die Tragödie von Neuenkirchen taugt nicht zur Panikmache.

Gabriele Pochhammer Herausgeberin Wenn sie nicht gerade schreibt, steht sie im Stall oder sitzt im Sattel, meist eines selbstgezogenen Pferdes. Wie sich dessen Urgroßmutter unter dem Sattel anfühlte, weiß sie ganz genau. Freud und Leid des Reiters/ Züchters sind ihr gut bekannt. Den großen Sport beobachtet sie als Berichterstatterin, acht Olympische Spiele einge- schlossen. Bei den neunten, in Rio 2016, war ihr bestes Zuchtprodukt dabei: der zweimalige Badminton-Vierte Leonidas II v. Landos unter Mark Todd. Mit dem neuseeländischen Team verpassten die beiden knapp eine Medaille.