Ausbildungsbetriebe Pferdewirt: Dressurstall van Loon

Vom Youngster bis zum Grand Prix-Pferd: Im Ausbildungsstall von Arjan van Loon lernen angehende Pferdewirte die Pferdeausbildung von der Pike an.

Gut Hartungshof in der Nähe von Saarbrücken im Saarland ist das Zuhause von Pferdewirtschaftsmeister Arjan van Loon. Dort betreibt er gemeinsam mit seiner Frau Sandra und seiner Tochter Emely einen Dressurausbildungsstall. 30 Pferde vom Youngster bis zum Grand Prix-Pferd stehen in den Boxen. Arjan van Loon hat meist zwei angehende Pferdewirte in Ausbildung – in den Fachrichtungen Klassische Reitausbildung sowie Pferdehaltung und Service.

Der Betrieb in ruhiger Lage und mit historischem Stallgebäude umfasst eine Reithalle, einen Außenplatz, eine Führmaschine und einen Paddock. Direkt daneben grenzen die großen Pferdekoppeln und ein ausgedehntes Ausreitgelände an.

Die Azubis sind voll eingebunden in die täglichen Abläufe, in die Stallarbeit und die Ausbildung der Pferde und Kundinnen und Kunden. „Wir haben ganz unterschiedliche Pferde“, berichtet Arjan van Loon. „So lernen unsere Auszubildenden, junge Pferde zu fördern, aber sie erfühlen und erlernen auch die Lektionen bis in die schwere Klasse.“ Die Springausbildung findet im Betrieb und in Kooperation mit einem Springausbilder in der Nähe statt. Vormittags werden die Pferde nach der Stallarbeit geritten. Nachmittags wird ebenfalls geritten und unterrichtet.

„Ich lege großen Wert darauf, dass meine Auszubildenden lernen, planmäßig und an sich selbst zu arbeiten, um die Pferde bestmöglich zu fördern. Sie sollen ein Auge dafür bekommen, wie der Allgemeinzustand des Pferdes ist und was es gerade braucht.“ Im Laufe der Ausbildung haben die Azubis irgendwann ihre fest zugeteilten Pferde und auch Kunden, die sie betreuen. „Ich bin immer vor Ort und helfe, wo ich kann“, so Arjan van Loon.

www.gut-hartungshof.de