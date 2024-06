Umfrage zu Pferdewohl

Eine Umfrage von der Humboldt Universität in Berlin beschäftigt sich mit dem Pferdewohl. Darin geht es unter anderem um die Fragen: Wie beeinflusst die Haltung das Wohlbefinden von Turnier-erfolgreichen Pferden? Und inwiefern hängt die Persönlichkeit des Pferdes mit dem Wohlbefinden in verschiedenen Haltungssystemen zusammen?

Im Rahmen ihrer Promotion am Fachgebiet Tierhaltungssysteme und Ethologie an der Humboldt-Universität zu Berlin beschäftigt sich Michaela Schulz mit dem Wohlergehen von Pferden in ihrem Haltungsumfeld. Im Projekt „SocialWelfare“ soll gemeinsam mit Projektpartnern eine Sensorgamasche entwickelt werden. Die soll die Möglichkeit bieten, das Tierwohl in der Gruppenhaltung von Pferden zu überwachen.

Der erste Schritt ist eine Online-Umfrage, um den Status Quo in der Pferdehaltung abzubilden. Angesprochen sind alle Pferdesportlerinnen und Pferdesportler ab 18 Jahren, die in Deutschland, Österreich oder der Schweiz leben.

In der Umfrage können Angaben für bis zu fünf Pferde eingetragen werden. Für ein Pferd dauert das Ausfüllen circa zehn bis 15 Minuten. Die Umfrage wird bis zum 26.06.2024 um 23:59 Uhr aufrufbar sein.

Hier geht’s zur Umfrage