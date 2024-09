Berufsreiterchampionat Springen: Premierensieg für Jannes Schultewolter

Das Treppchen war jung besetzt beim Berufsreiterchampionat Springen. Erstmals fand es wie das Dressurchampionat im Darmstadt-Kranichstein statt. Ein Stechen musste am Ende entscheiden, wer die Schärpe bekommt.

Jannes Schultewolter und Kai Terhoeven-Urselmans machten es am Ende des Berufsreiterchampionats Springen in Darmstadt-Kranichstein noch einmal richtig spannend. Die beiden Finalisten hatten sich in drei Runden sowohl auf ihren eigenen Pferden als auch auf den beiden Fremdpferden keinen Fehler erlaubt. Erst nach einem Stechen nochmals auf den eigenen Pferden stand fest: Jannes Schultewolter ist Berufsreiterchampion Springen 2024.

Der 26-Jährige ist Pferdewirt und arbeitet in einem Handelsstall. Gelernt hat er bei Klaus Reinacher, in den Sport hineingewachsen ist er auf dem Hof der Familie Sosath in Lemwerder. Zum Berufsreiterchampionat nach Darmstadt-Kranichstein hat er den zehnjährigen Holsteiner Wallach Zarlo v. Zirocco Blue mitgenommen. In den Qualifikationen belegten die beiden Platz sechs und drei.

Finale Entscheidung zwischen zwei jungen Herren

Silber ging ebenfalls an einen Championatsneuling: Kai Terhoeven-Urselmans (28) aus Keppeln. Er arbeitet als Pferdewirt im elterlichen Betrieb, dem Hötzenhof in NRW. Dort gibt es das Rund-um-Paket: Zucht, Ausbildung, Vermittlung von Springpferden, Schulbetrieb und Reitferien. Seine Ausbildung absolvierte Kai Terhoeven-Urselmans im Stall von Paul Schockemöhle.

Im Finale saß er auf dem selbstgezogenen und selbstausgebildeten neunjährigen Coco Jamboo. Die beiden hatten die zweite Qualifikationsprüfung für sich entschieden.

Am Ende des Wochenendes gewann der rheinische Wallach v. Coco-Bongo Boy dann eine besondere Schärpe. Die für das beste Finalpferd. „Coco versucht immer, alles möglich zu machen. Er will immer alles geben. Ich bin unheimlich stolz, wie er hier für alle gekämpft hat“, lobte Kai Terhoeven-Urselmans seinen Sportpartner.

Bronze an Gravemeier-Schülerin

Leonie Büttel, geborene Jonigkeit, war die Dritte im Bunde. Sie hatte sich mit Midnight’s Lady, einer zehnjährigen KWPN Stute v. Douglas (Rousseau), über einen Sieg und Platz 4 in den Qualifikationsprüfungen einen Platz im Finale erritten. Die Stute kennt sie seit eineinhalb Jahren und sagt: „Es hat sehr viel Freude gemacht, sie unter den anderen Reitern zu sehen. Ich finde es toll, wie sie sich hier gezeigt hat.“

Die 30-Jährige ist schon länger im Geschäft. Nach einer erfolgreichen Zeit im Nachwuchslager (u.a. Siegerin beim Preis der Besten, Platz vier bei der Junge Reiter EM) nahm sie an mehreren Deutschen Meisterschaften und Nationenpreisen teil und startete beim Hamburger Derby. Sie reitet international bis Klasse S****. 2018 gewann sie Silber im Berufsreiterchampionat. In die Lehre gegangen ist Leonie Büttel beim früheren Bundestrainer Kurt Gravemeier. Gemeinsam mit ihrem Mann betreibt sie in Thüdinghausen einen Ausbildungs- und Turnierstall.

Im Finale musste sie nach zwei fehlerfreien Runden in ihrem letzten Durchgang mit Jannes Schultewolters Zarlo einen Abwurf in Kauf nehmen. Damit ließ sie den beiden Herren den Vortritt und gewann Bronze im Berufsreiterchampionat.

