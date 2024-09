Sascinora NRW und Katrin Eckermann Weltmeister der sechsjährigen Springpferde, rein deutsches Podium

Bei der Weltmeisterschaft der jungen Springpferde in Lanaken gab es bei den Sechsjährigen einen kompletten Medaillensatz für Katrin Eckermann und Kendra Claricia Brinkop. Von 134 Finalisten in drei Altersklassen kamen bei der WM 20 aus deutscher Zucht, drei schafften es in die Platzierung.

Am erfolgreichsten waren Pferde aus deutscher Zucht in der Klasse der Sechsjährigen, wo Katrin Eckermann und Sascinora NRW Weltmeister der sechsjährigen Springpferde wurden. 40 Paare hatten sich für das Finale qualifiziert, 20 davon schafften es ins Stechen. Am schnellsten war ein Eckermann-Familienprodukt: Sascinora v. Stakkato Boy ist bei Katrin Eckermanns Vater Otmar geboren. Muttervater der Weltmeisterin der sechsjährigen Springpferde ist Firth of Lorne, den Katrin Eckermann erfolgreich im großen Sport geritten hat.

Weltmeister der sechsjährigen Springpferde 2024

Katrin Eckermann war eine halbe Sekunde schneller als der Rest: „Das war wieder ein fantastischer Tag (lacht). In erster Linie natürlich wegen des Weltmeistertitels, aber auch, weil Sascinora von meinem Vater gezüchtet wurde. Genau wie ihre Mutter übrigens, was das Ganze noch ein bisschen spezieller macht. Christian (Glanemann) hat sie letztes Jahr gekauft, als sie fünf Jahre alt war, und wir haben ihr etwas Ruhe gegönnt. Ich bin wirklich sehr zufrieden damit, wie es diese Woche gelaufen ist, denn sie hat noch nicht so viel Erfahrung auf diesem Niveau.“ Für Familie Eckermann ist der Doppel-Wumms in Sachen WM nicht das erste Mal.

Zweite wurde, wenn auch kein deutsches Pferd, dann doch zumindest mit Kendra Claricia Brinkop eine deutsche Reiterin. Die Stephex Stables-Reiterin hatte den BWP-Hengst Sniper des Lilas Blancs v. Hamilton du Chapitre-Calvaro Z gesattelt und hätte es im Stechen beinahe noch geschafft, Eckermann den Sieg streitig zu machen.

„Nichte“ von DSP Alice gewinnt Bronze

Die wiederum saß im Sattel des Pferdes, das die Bronzemedaille gewinnen konnte: Schon der Name des Hengstes Iron Dames Earl Of Alice gibt einen Hinweis aus dessen Herkunft: Der Sohn von Eldorado van de Zeshoek stammt aus der Cinsey-Stute Cinsablume. Züchter ist Ralf Mewes aus Brandenburg. Zuchtinteressierte werden jetzt aufhorchen: Das ist, doch? Genau: Mewes ist der Züchter von DSP Alice, mit der Simone Blum 2018 Weltmeisterin in Tryon wurde. Und Cinsablume ist eine Halbschwester zu Alice. Und mehr noch: Der Hengst hatte schon im Fohlenalter bei der DSP-Auktion „Shooting Stars“ für Aufsehen gesorgt.

Insgesamt hatten es sieben Pferde aus deutscher Zucht ins Finale der sechsjährigen Springpferde geschafft. Patrick Stühlmeyer und der Hannoveraner Corlytender PS v. Balou du Reventon hätte es beinahe noch in die Platzierung geschafft. Im Stechen waren nur vier Kombinationen schneller unterwegs als das Paar aus Mühlen. Ein Springfehler ließ die beiden auf Rang 16 die WM abschließen.

Ergebnis sechsjährige Springpferde WM Lanaken 2024

Holsteinerin Donata Regina Neunte bei den Fünfjährigen

Sieben deutsche Pferde gingen im Finale der 40 besten fünfjährigen Springpferde an den Start. Eines schaffte es „ins Geld“: Die Holsteiner Stute Donata Regina v. Diamant de Semilly-Cornet Obolensky, die bei Brillenkönig Günther Fielmann zur Welt gekommen ist, wurde unter Philipp Schulze im Stechen mit einem Nullfehlerritt Neunte. Die Großmutter der Stute ist eine Halbschwester zu dem Contender-Sohn Vitali, dem Olympia- und CCI5*-Pferd des neuseeländischen Vielseitigkeitsreiters Tim Price.

Orange de Baugy: Gold bei den Fünfjährigen

Das Blut des Vererbers Diamant de Semilly war generell häufig anzufinden. So auch bei dem neuen Weltmeister der fünfjährigen Springpferde. Die KWPN-Stute Orange de Baugy ist eine Dominator Z-Tochter. Sie setzte sich unter der Irin Niamh McEvoy an die Spitze von insgesamt 54 Kombinationen in der Entscheidung, 20 Paare hatten sich in dieser Altersklasse für das Stechen qualifiziert. Als zehnte Reiterin im Stechen setzte sie alles auf eine Karte und gewann den WM-Titel am Ende mit zwei Sekunden (!) Abstand.

„Ich wusste, dass ich im Stechen schnell reiten kann, weil sie wirklich sehr vorsichtig ist. Aber bei 20 Kombinationen im Stechen weiß man natürlich nie, wie es ausgehen wird. Deshalb bin ich wirklich froh, dass ich nach meinem zweiten Platz im letzten Jahr dieses Mal Gold mit nach Hause nehmen konnte“, so die Reiterin nach ihrem Sieg. Sie betonte, wie wichtig die Weltmeisterschaft der jungen Springpferde in Irland genommen wird.

Silber gewann der Italiener Diego Pagano mit Zuly v. Zirocco Blue-Toulon. Die Fuchsstute ist in Italien registriert, geht aber auf den weitverzweigten Holsteiner Stamm 18A2 zurück. Dritte wurde ein Pferd aus Frankreich. Die Niederländerin Lotte Teuns Jolidiams Des Tocrias v. Diamant de Semilly-Opium de Talma schnell durchs Stechen, dabei kennt sie den Wallach eigentlich kaum. „Ich habe Jolidams Des Tocrias erst seit einer Woche unter dem Sattel. Er hat sich in Frankreich für diese Weltmeisterschaft qualifiziert und kam letzten Samstag zu uns in den Stall. Dass wir das hier geschafft haben, ist einfach unglaublich“, so die Niederländerin.

Ergebnisse fünfjährige Springpferde WM Lanaken 2024

Irischer Triumph bei den Siebenjährigen

Das irische Doppel Michael Pender und HHS Mercedes waren das Maß der Dinge im Championat der Siebenjährigen. Die mehrfach auf Cor de la Bryère ingezogene irische Stute ist eine Tochter des unter Shane Breen erfolgreichen Can Ya Makan v. Canturo. Ihre Mutter geht ursprünglich auf einen Hannoveraner Stamm zurück.

Anders als in den beiden Finalprüfungen der jüngeren Pferde schafften es bei den Siebenjährigen nur sieben Pferde ins Stechen. Ein Steilsprung nach einer Dreifachen Kombination hatte im Normalparcours einige Titelträume vereitelt.

Pender wird zum Abo-WM-Sieger

38,30 Sekunden benötigte das Iren-Doppel. Das war der Titel! Für Michael Pender der zweite seiner Karriere. 2023 hatte er die Schärpe bei den Fünfjährigen gewonnen. „Ich bin glücklich, dass ich hier einen weiteren Weltmeistertitel gewonnen habe. HHS Mercedes wurde von Molly Hughes Bravo trainiert und gemeinsam haben sie in diesem Jahr unter anderem das Finale der siebenjährigen Pferde bei der Sunshine Tour gewonnen. Wir haben dann den Plan gefasst, dass ich sie hier bei den Weltmeisterschaften reiten würde, aber wegen der vielen Turniere, an denen ich teilnehme, war die Vorbereitung nicht immer einfach. Deshalb habe ich sie in den letzten Wochen so viel wie möglich geritten. Sie ist wirklich ein fantastisch zu reitendes Pferd, und ich bin wirklich glücklich, das zweite Jahr in Folge ein so gutes Pferd unter dem Sattel zu haben, mit dem ich Weltmeisterin werden kann!“

Platz zwei ging nach Belgien an Mathieu Bourdeau d’Hui mit Remco van den Uilenbos v. Nixon van ‚t Meulenhof-Triomphe de Muze . Die beiden Belgier setzten sich vor das nächste Duo von der grünen Insel: Michael Duffy und der Schimmel BP Royalty v. Comme Il Faut-Obos Quality.

Sechs deutsche Pferde gingen im Finale, keines schaffte es in die Platzierung. Katrin Eckermann und der Westfale Viva Fly v. Vivant, ebenfalls von Vater Otmar gezüchtet, schrammten als13. Knapp an der Platzierung der zwölf Besten vorbei.

Ergebnisse siebenjährige Springpferde WM Lanaken 2024