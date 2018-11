CDV-Vorsitzende Nicole Sollorz hat Geburtstag

Nicole Sollorz ist die Seele des Clubs Deutscher Vielseitigkeitsreiter (CDV). Heute feiert sie einen runden Geburtstag.

Seit 2008 ist die Schleswig-Holsteinerin, die selbstständig im Medien-Marketing tätig ist, Vorstandsvorsitzende. Sie war es, die 2013 den CDV Junior-Cup ins Leben gerufen hat, eine Prüfungsserie mit Geländereiter- und Geländeführzügel-Wettbewerben, die den Nachwuchs in Norddeutschland an das Buschreiten heranführen soll. Daneben gibt es auch den CDV Cup, eine nationale Vielseitigkeitsserie auf L-Niveau mit einem CIC*-Finale, die unter dem Motto „Auf dem Weg zum Stern“ geführt und gefördert wird. Eine weitere Herzensangelegenheit für Nicole Sollorz ist das Projekt „Ärzte im Reitsport“, dass sie 2010 initiiert hat und das für mehr Sicherheit auf Vielseitigkeitsturnieren sorgen soll. In CDV-Spezialkursen werden Notärzte auf die besonderen Herausforderungen bei Reitunfällen vorbereitet. Das Projekt hat 2016 den PM-Award in der Kategorie „Gemeinsam engagiert“ gewonnen. Nicole Sollorz war selbst jahrelang im (Vielseitigkeits-)sattel aktiv, wurde 2006 VS-Kreismeisterin in Schleswig-Holstein und hat zwei Kinder. Ihre Tochter Felipa ist im Perspektivkader Vielseitigkeit des Landesverbandes der Reit- und Fahrvereine Hamburg.

Der 1. November ist Nicole Sollorz‘ 50. Geburtstag. St.GEORG gratuliert ganz herzlich!