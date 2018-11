Stensbeck-Plakette in Gold für Fritz Lutter, beste Pferdewirt-Azubis 2018 geehrt

Bei der Stensbeck-Feier in Warendorf sind die besten Pferdewirte und Pferdewirtschaftsmeister des aktuellen Jahrgangs ausgezeichnet worden. Über eine ganz besondere Ehre durfte sich Ausbilder Fritz Lutter freuen: Er erhielt die Stensbeck-Plakette in Gold.

Seit 2012 wird die Stensbeck-Plakette in Gold an Persönlichkeiten verliehen, die sich besonders um die Berufsausbildung im Pferdesport verdient gemacht haben. In diesem Jahr ging die Auszeichnung an Fritz Lutter, der aktuell unter anderem Bundestrainer der Pony-Vielseitigkeitsreiter ist. Zudem zeichnet sich der 65-jährige Pferdewirtschaftsmeister seit einigen Jahren für die Ausbildung der Lehrlinge und zukünftigen Pferdewirtschaftsmeister am Bundesleistungszentrum in Warendorf verantwortlich.

Mehr als 60 Auszubildende hatte er bereits unter seiner Fittiche, darunter auch Vanessa Bölting, Karl Brocks, Martin Fink, Julia Krajewski und Anna Roggenland. Diese fünf waren es auch, die eine gemeinsame Laudatio für ihren Ausbilder hielten. „Ich bin sehr gerührt. Aus allen, die hier stehen, sind tolle Pferdeleute und tolle Menschen geworden“, bedankte sich ein sichtlich emotionaler Fritz Lutter.

Seit September 1998 ist Fritz Lutter als Leiter des Vielseitigkeitsstalles am DOKR-Bundesleistungszentrum angstellt. Bereits wenige Monate später übernahm er von Hans Melzer den Job als Bundestrainer der Pony-Vielseitigkeitsreiter. Mehr als 30 Medaillen haben seine Schützlinge bisher bei Europameisterschaften geholt. Neunmal konnte die deutsche Mannschaft unter der Ägide des Pferdewirtschaftsmeisters Gold holen, zwölf Titel gab es bei den Einzelreitern. Zudem ist Fritz Lutter Mitglied im Prüfungsausschuss für Pferdewirte und Pferdewirtschaftsmeister und damit auch an der Entwicklung der Prüfungsaufgaben beteiligt. Bereits 2013 erhielt er von der Bundesvereinigung der Berufsreiter das Goldenen Verdienstabzeichen.

Die Jahrgangsbesten

Seit 2015 werden die jeweils Jahrgangsbesten der einzelnen Ausbildungsgänge mit dem J.J.Darboven-Förderpreis geehrt. Marvin Meyer, der seine Ausbildung auf dem Landgestüt Redefin bei Heiko Strobehn absolvierte, wurde mit der Note 1,22 bester Pferdewirt der Fachrichtung Pferdehaltung und Service. In der Fachrichtung Klassische Reitausbildung durfte sich Sophia Lindemann über die beste Note 1,45 freuen. Sie lernte bei Holger Hetzel in Nordrhein-Westfalen. Mit 1,1 erhielt Livia Döbler vom Haupt- und Landgestüt Neustadt (Dosse) die beste Note von allen, sie ist nun Pferdewirtin Fachrichtung Zucht. Bei den Pferdewirten Fachrichtung Spezialreitweisen Einsatzgebiet Gangreiten ist in diesem Jahr Anna-Viktoria Ockert mit der Note 2,0 ausgezeichnet worden.

Tara Schneider konnte sich mit der Note 1,58 als Jahrgangsbeste bei den Pferdewirtschaftsmeistern der Fachrichtung Reiten auszeichnen lassen. Beste Pferdewirtschaftsmeisterin Pferdezucht 2018 ist Laura Witte mit der Note 2,27. Gerhard Preintner konnte sich als bester Pferdewirtschaftsmeister Pferdehaltung und Service über die Note 1,35 freuen. Die guten Noten haben sich auch finanziell gelohnt: Für die Jahrgangsbesten bei den Pferdewirten gab es jeweils einen Scheck über 375 Euro, bei den Pferdewirtschaftsmeistern sogar über 500 Euro.

Insgesamt sind in Warendorf 128 angehende Pferdewirte und 16 Pferdewirtschaftsmeister geehrt worden. Die Stensbeck- bzw. Graf-von-Lehndorf-Plakette erhalten alle Pferdewirte (Bronze) und Pferdewirtschaftsmeister (Silber), die ihre Prüfung mit exzellenten Noten bestanden haben. Dabei wird die Lehnsdorf-Plakette an Pferdewirte und Pferdewirtschaftsmeister mit der Fachrichtung Pferdehaltung und Service oder Zucht vergeben. Seit 2017 gibt es zudem die Ursula-Bruns-Plakette für besondere Leistungen in der Fachrichtung Spezialreitweisen Einsatzgebiet Gangreiten.

Alle Ausgezeichneten im Überblick:



Stensbeck Plakette in Gold: Fritz Lutter (Warendorf)

Stensbeck-Plakette in Silber: Lisa-Marie Dersch (Endingen); Rainer Fallenberg (Ennigerloh); Julia Fitz (Bad Waldsee); Lara Heggelmann (Altenberge); Pia Münker (Wahlstedt); Tara Schneider (Düsseldorf); Sonja Wegener (Höhr-Grenzhausen); Madita Zurheide (Bielefeld)

Stensbeck-Plakette in Bronze: Sönke Aldinger (Kehl/Ausbilder Timo Beck); Lara Adelhelm (Kirchberg/Manfred Heller); Hannah Allescher (Friedrichsdorf/RF Reitsport Fichtenhof); Claire-Louise Averkorn (Nottuln/ohne Ausbilder); Niklas Betz (Kirkel/Steffen Hauter); Pauline Brunner (Ruppertshofen/WHR GbR Westerich); Evelyn Eger (Idstein/Sportpferde Wintermühle GmbH); Renée Faatz (Kempen/Michael Faßbender); Jule Feldhaus (Goldenstedt/AVR Equimotion); Roxanne Feller (Wuppertal/ohne Ausbilder); Magdalena Floßmann (Vechta/Markus Rump); Miriam Garbe (Hanstedt/Reimund Wille); Lara Groschwitz (Freising/Maximilian Wadenspanner); Helena Hauerstein (Nürnberg/H.-J .und U. Armbrust); Max Heckel (Neuendeich/Sören von Rönne); Laura Hinkmann (Hamm/Hannes Müller); Sophie Hinners (Vierden/H. und M. Fokert GbR); Michael Kaden-Sowe (St. Wendel/ohne Ausbilder); Hanna Knüppel (Kisdorf/Fritz Lutter); Johanna Laing (Althütte/Gestüt St. Stefan); Lioba Lendl (Gelsenkirchen/J. Emmers); Lindemann Sophia (Krefeld/Holger Hetzel); Nele Lübbehusen (Visbek/Landgestüt Warendorf); Theresa Mayer (Medlingen/Haupt- und Landgestüt Marbach); Marliese Mortensen (Lutzhorn/ Sabine Reimers-Mortensen); Anna-Katharina Müller (Warendorf/Hannes Müller); Nils Niederhöfer (Essenheim/Lothar Brühl); Sabrina Pauker (Neuötting/Renate Voglsang); Hanna Richter (Wardenburg/Landgestüt Warendorf); Jerome Robine (Darmstadt/ohne Ausbilder); Tatiana Ruoss (Eicherloh/ohne Ausbilder); Sophia Schulze Eistrup (Billerbeck/Ingrid Klimke); Jan Andre Schulze Niehues (Warendorf/Ludger Schulze Niehues); Sophie Cathleen Stilgenbauer (Albisheim/Jeanette von Opel); Arend Westerholt (Aurich/Stevens Sportpferde GmbH); Christina Winkler (Lehrberg/Norbert Paul); Melanie Witzke (Hilpoltstein/Johannes Grupen); Marcel Wolf (Bad Waldsee/Ausbilder Robert Wolf); Johanna Zantop (Weilheim/ohne Ausbilder)

Graf Lehndorff-Plakette in Silber, Fachrichtung Pferdehaltung und Service: Linda Blohm (Berlin); Wiebke Grauerholz (Oeschebüttel); Maya Johanna Japp (Großbarkau); Gerhard Preintner (Aschau a. Inn); Hannah Straky (Padenstedt); Madleine Vogel (Bielefeld); Silke Zahn (Hockenheim)

Graf Lehndorff-Plakette in Bronze, Fachrichtung Haltung und Service: Lisa-Marie Abel (Dannstadt-Schauernheim/Ausbilder Jacqueline Orth); Yvonne Arnhold (Rickenbach/Reitanlage Schäfer); Katharina Behne (Brome/Alfons Baumann); Anneke Behr (Buchholz i.d.N.); Marcel Brungart (Hoyerswerda/Sächsische Gestütsverwaltung Landgestüt Moritzburg mit Landesfachschule für Reiten und Fahren); Luca-Marie Canelada (Darnstadt/Sächsische Gestütsverwaltung Hauptgestüt Graditz); Nathalie Christ (Ludwigsburg/Haupt- und Landgestüt Marbach); Leni Dold (Schonach/Gestüt Leckebusch, Stephanie Ruhe); Lena Donner (Sundern/Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen/Landgestüt Dillenburg); Frauke Düppe (Halver/Reiterhof Römer); Medina Dyczka (Simmersfeld-Oberweiler/Bernhard Podlech); Melanie Fausel (Puchheim/Reitanlage Hofgut Petersau, Jeanette von Opel); Lisa Gatermann (Siebenbäumen/Nina Venebrügge); Franziska Gelle (Hergatz/Thilo Wespel); Marlene Gittner (Gomadingen, Offenhausen/Haupt- und Landgestüt Marbach); Claudia Grünenthal (Ludwigshafen/Leuchtfeuerhof, Jacqueline Orth); Janine Grünewald (Kamp-Lintfort/Annette Radmacher); Maria Haberl (Markersdorf/Sächsische Gestütsverwaltung Hauptgestüt Graditz); Stella Hebestreidt (Springe/Glockenhof Studtmann); Jan Heck (Kronberg/Hofgut Liederbach Service GmbH); Emily Heintschl (Hamburg/Reit- und Fahrverein AMR); Cornelia Hilsenbek (Gomadingen Haupt- und Landgestüt Marbach); Aura-Li Hinze (Leinfelden-Echterdingen/Gestüt Neuschloss, Bettina Weiland); Heidemarie Jäckel (Laucha, Unstrut/Landgestüt Sachsen-Anhalt GmbH, Siegmund Hintsche); Maren Johannsen (Dortmund/Sächsische Gestütsverwaltung Hauptgestüt Graditz); Laura Joost (Gotha/Landgestüt Sachsen-Anhalt GmbH, Siegmund Hintsche); Jessica Kietzmann (Dresden/CJD Billberge, Torsten Roloff); Nadja Klotz (Mals); Tanja Körper (Ellzee-Hausen/Birgit Wörner); Rebecka Kulow (Nürtingen/Annette Single); Karina-Eileen Kützmeier (Horn-Bad Meinberg/Christoph Meyer zu Hartum); Anna-Maria Leßke (Zschorlau/Sächsische Gestütsverwaltung Hauptgestüt Graditz); Katrin Lindenberger (Ludwigsburg/Haupt- und Landgestüt Marbach); Dominik Lübbecke (Ahlen/Nordrhein-Westfälisches Landgestüt); Natascha Luthner (St. Englmar/Haupt- und Landgestüt Marbach); Lea Meinhold (Breitenbrunn, Rittersgrün/Pferdehof Schricker); Katharina Melzer (Weil am Rhein/Hermann-Josef Albers, Reitverein Lörrach e.V.); Katrin Metz (Wald-Michelbach/Kinderreitsportzentrum Ulrike Mohr); Marvin Meyer (Redefin/Landgestüt Redefin, Heiko Strohbehn); Lisa Michel (Isny i.A./Joachim und Michaela Gstach GbR); Theresa Mingram (Großbeeren/Dressurstall Vetters); Svea Moormann (Kiel/Judith Moormann); Teresa Mose (Reutlingen/Haupt- und Landgestüt Marbach); Sarah Jamile Müller (Bergisch Gladbach/Landes- Reit- und Fahrschule Langenfeld); Melanie Noack (Lichtenberg/Pferdehof Millert); Saskia Nübel (Warburg/Sudheimer Hof, Marion und Thomas Sagel); Virgina Parejo-Mendendez (Bensheim/Kinderreitsportzentrum Ulrike Mohr); Elisa Perl (Doberlug-Kirchhain/Sächsische Gestütsverwaltung Hauptgestüt Graditz); Rika Pültz (St. Ingbert/Heike Körner); Kathrin Rohrbach (Gondershausen/Gestüt Kauber Platte, Heinrich Buschfort); Selina Röschel (Limburgerhof/Leuchtfeuerhof, Jacqueline Orth); Maria Schmidt (Bischoffen/Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, Landgestüt Dillenburg); Saskia Schmitt (Wetzlar/Wolfgang Sames); Tonja Lea Schneider (Odenthal/Teresa Dornbusch); Nicola Jasmin Schulze (Schneverdingen/Stucke-Schröder GbR); Sophia Seger (Kolitzheim/Reitanlage Lindenhof); Natalie Servatius (Alveslohe/Betrieb Bühring); Johanna Sophie Sturm (Köln/Jutta Büsch Sohn GbR); Malin Ulrich (Reudersberg/Haupt- und Landgestüt Marbach); Vanessa Vaas (Ibbenbühren); Rieke Wagner (Neuwied/Reitponyzucht Bröskamp, Elisabeth und Uwe Bröskamp); Jessica Weike (Halle/Nds. Hengstaufzuchtgestüt); Anna Winter (Schwepnitz, OT Cosel/Hof Steendans, Maren Meier); Carla Wolf (Münsingen/Haupt- und Landgestüt Marbach); Rieke Wulf (Embsen/Helmut Hartmann, Hofgut Albführen GmbH); Imke Wulf (Embsen)

Graf Lehndorff-Plakette in Silber, Fachrichtung Zucht: Laura Witte (Sottrum)

Graf Lehndoff-Plakette in Bronze, Fachrichtung Zucht: Alina Baumann (Elmshorn/ Ausbilder Harm Thormählen); Denise Cholewa (Berlin/Gestüt Horstfelde GmbH); Nina Degenhardt (Rotenburg/Stiftung Gestüt Fährhof); Livia Döbler (Aindlingen/Stiftung Brandenburgisches Haupt- und Landgestüt, Fachschule Reiten und Fahren); Helena Fahl (Wuppertal/Markus Rump); Lina Hagemeier (Neustadt (Dosse)/Stiftung Brandenburgisches Haupt- und Landgestüt, Fachschule Reiten und Fahren); Matthäa Junghans (Amerang/Haupt- und Landgestüt Marbach); Tabea Kargoll (Heringsdorf/Kurt-Jürgen Carl); Melissa Kinne-Kraft (Merbeck, Wegberg/Karin Kinne-Kraft); Carolin Klanke (Siegen/Stall Sudowe); Katrin Köhler (Lauterbach/Dr. Stephen Eversfield); Melissa Liebscher (Lübben, Spreewald/Gestüt Julibellenhof); Laura Limpert (Frankfurt/Main/Reitanlage Schafhof); Anna Lina Mysliwietz (Holstenniendorf/Haupt- und Landgestüt Marbach); Pia Pinzl (Simbach/Nordrhein-Westfälisches Landgestüt); Kristina Quad (Rosengarten/Ilonka Danowski); Carolin Romig (Biberach/Gestüt Westerberg Peter Rodde); Corinna Schwarz (Jerrishoe/Stiftung Brandenburgisches Haupt- und Landgestüt Fachschule Reiten und Fahren); Linda Stark (Langenzenn/Reisinger GbR); Sophie Wenzel (Salzwedel/Stiftung Brandenburgisches Haupt- und Landgestüt, Fachschule Reiten und Fahren)

Ursula Bruns-Plakette in Bronze: Nicolas Fedorov (Schmitten-Seelenberg/Ausbildungsbetrieb Kronshof GbR); Anna-Viktoria Ockert (Doben am See)

Quelle: fn-press