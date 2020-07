Bald geht es los: Die EQUITANA Open Air kommt zu Pferdefans nach Hause!

Vom 7. bis 9. August öffnet ein digitales Pferdefestival seine Tore: die EQUITANA Open Air @home! Viele berühmte Ausbilder und mehr als 100 Aussteller sind dabei. Gute Nachrichten, für alle, die das Event nicht verpassen wollen: Wir verlosen zehn Freizugänge!

Ingrid Klimke, Jessica von Bredow-Werndl, Benjamin Werndl und viele weitere große Namen sind bei der EQUITANA Open Air @home (EOA@home) dabei. Auch mehr als 100 Aussteller, zahlreiche Webstars, spannende Wettbewerbe und ein Showabend warten online auf die Besucher. Denn: Aufgrund der Corona-Pandemie findes das Pferdefestival in diesem Jahr ausschließlich digital statt. Dabei sein kann also jeder ganz einfach per Mausklick! Wie das funktioniert, kann man in den FAQ nachlesen.

„Das Publikum digital begeistern“

Olympiasiegerin Ingrid Klimke ist ein Fan des neuen Konzepts. „Das Format der EOA@home ist total spannend, weil es einen neuen Weg einschlägt. Es ist ein Abenteuer, das Festival in dieser Form zu erleben“, betont die Reitmeisterin. Gleichzeitig freue sie sich auf die Herausforderung, das unsichtbare Publikum mitzunehmen. „Wir wollen wir unsere Botschaft so vermitteln, dass das Publikum auch digital begeistert ist.“

Insgesamt haben bereits mehr als 50 namhafte Ausbilder der verschiedenen Reitweisen wie Uta Gräf, Anne Krüger-Degener oder Kenzie Dysli zugesagt, ihr Wissen weiter zu geben und Fragen zu ihren persönlichen Erfolgsgeheimnissen, zu ihren Spitzenpferden und ihrem Trainingsalltag zu beantworten. Jessica von Bredow-Werndl und ihr Bruder Benjamin zeigen darüber hinaus Übungen aus ihrem Dressurfit-Programm, die Sitz und Einwirkung nachhaltig verbessern.

Show & Shopping

Auf die Fans warten außerdem Influencer wie Annica Hansen, Anja Mertens oder Eske Luise. Das Programm für die große Gala am Abend konnte das Publikum selbst mitgestalten. In einer Social Media-Abstimmung haben die Zuschauer entschieden, welche unvergesslichen Momente aus mehr als 20 Jahren Hop Top Show sie noch einmal erleben möchten. Entstanden ist eine einmalige Choreographie aus spektakulären Auftritten und poetischen Augenblicken.

Im Ausstellungsbereich findet man auf einen Klick Stände aus allen Sparten des Reitsports: von Ausbildungsangeboten für verschiedene Reitweisen über Pflege-und Medizinprodukte, Pferde unterschiedlicher Rassen, Stalltechnik und Transportfahrzeugen, bis hin zum Zubehör namhafter Marken für alle Disziplinen, bietet das Festival eine einzigartige Auswahl. Übrigens: Auch der St.GEORG ist mit einem eigenen Stand und einem tollen Angebot dabei! Wer Fragen hat, kann sich über eine Chatfunktion beraten lassen.

Selbst entscheiden, wie viel man zahlt

Die Onlineplattform für die EOA@home ist vom 7. bis zum 9. August rund um die Uhr erreichbar. Eine Live-Beratung der Aussteller und des EQUITANA-Teams gibt es täglich zwischen 10 und 20 Uhr. Jeder Besucher kann selbst entscheiden, wie viel er für das Ticket ausgeben möchte – zwischen einem und zehn Euro ist alles möglich. Wer ein „Aus-Liebe-zum-Pferd-Ticket“ kauft, bekommt zusätlich Zugang zur Weltmesse des Pferdesports vom 13. bis 21. März 2021 in Essen.

Wir verlosen zehn Codes! Die Gewinner erhalten damit einen kostenlosen Zugang zur EOA@home. Teilnahmeschluss ist der 4. August 2020.



Alle Infos zur EOA@home gibt es hier: www.equitana-openair.com/@home/de/

So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen:

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail. Wenn Sie unseren Newsletter bereits abonniert haben, bekommen Sie keine separate Bestätigungs-E-Mail.

3. Die Codes werden im Anschluss per E-Mail an die Gewinner verschickt.



TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wenn der Gewinn von unseren Gewinnspielpartnern direkt verschickt wird, werden die Daten der Gewinner zum Zweck der Gewinnversendung an diese weitergeleitet. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind jederzeit einsehbar.