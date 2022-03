Equitana 2022: Wir verlosen 5×2 Tickets für den Ausbildungsabend mit Ingrid Klimke!

Die Equitana Messe wird 50 Jahre alt und findet in einem knappen Monat statt! Besucher erwartet aber nicht nur ein tolles Ausstellerprogramm, sondern auch lehrreiche und unterhaltsame Abendshows. Die Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin Ingrid Klimke gibt dort ihr Wissen rund um die pferdegerechte Ausbildung junger Pferde weiter – für den Ausbildungsabend können St.GEORG-Leser nun 5×2 Tickets gewinnen.

Mit dem Ehrentitel Reitmeisterin dekoriert, ist Ingrid Klimke eine der gefragtesten Trainerinnen und eine beliebte Athletin in Deutschland. Ihre pferdigen Begleiter für den Ausbildungsabend am 11. April um 20 Uhr sind für Fans dabei keine Unbekannten. Mit nach Essen kommen wird unter anderem Equitanas Firlefranz, der mittlerweile bis auf Grand Prix-Niveau herangereift ist.

„In Spielfilmlänge“ demonstriert die Reitmeister ihren Zuschauern im großen Ring der Halle 5, wie pferdegerechtes Training nach klassischen Grundsätzen aussieht und wie man in seinem eigenen Trainingsalltag noch pferdegerechter arbeiten kann, ohne dabei die klassische Ausbildung zu vernachlässigen.

Aber bekanntermaßen ist Klimkes Steckenpferd vor allem die Vielseitigkeit. Der Sport, wo es manchmal um Sekunden geht. Da schenkt die Olympiasiegerin ihren Pferden vollstes Vertrauen und bekommt es vielfach zurück: „Das ist genau das, was mich immer wieder so begeistert”, beschreibt Ingrid Klimke die enge Verbindung zu ihren Pferden. Wie sie es schafft, in jedes einzelne Pferd hineinzuhorchen und die Bedürfnisse wahrzunehmen, erklärt sie im Rahmen des Ausbildungsabend ebenso wie das Zusammenwachsen von ihr mit ihren Pferden auf dem Weg zum Erfolg.

Karten für die Ausbildungsabende sind für je 33 Euro hier erhältlich. Aber probieren Sie ihr Glück doch erstmal beim St.GEORG! gemeinsam mit Equitana verlost St.GEORG an fünf Gewinner jeweils 2 Tickets für den Ausbildungsabend am 11. April. Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist der 25. März.

SO KÖNNEN SIE AM GEWINNSPIEL TEILNEHMEN

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail. Wenn Sie unseren Newsletter bereits abonniert haben, bekommen Sie keine separate Bestätigungs-E-Mail.

3. Der Gewinn wird anschließend per Post verschickt.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wenn der Gewinn von unseren Gewinnspielpartnern direkt verschickt wird, werden die Daten der Gewinner zum Zweck der Gewinnversendung an diese weitergeleitet. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind hier jederzeit einsehbar.