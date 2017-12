TwoHearts Equestrian – zwei Shirts zu gewinnen

Ein Unternehmen zu gründen ist per se zwar auch aufregend, aber nichts Besonderes. TwoHearts ist aber ein Start-up, das von Beginn ausschließlich in Deutschland produzieren ließ. Mutig, denn das spiegelt sich auch im Preis wider, aber es lohnt sich. Wir verlosen zwei Shirts.

In der heutigen Zeit ist es schon ein großes Wagnis ein Modelabel zu gründen. Gefühlt kann es nichts mehr geben, was es nicht schon bei anderen Herstellern gibt. Wenn man den Schritt dann auch noch im Pferdesport wagt, ist das eine besondere Herausforderung. Große Marken und Namen beherrschen den Markt, von günstig bis sehr teuer. TwoHearts Equestrian ist den Schritt dennnoch gegangen und hat, um sich abzuheben, von Anfang an auf deutsche Qualität gesetzt. Die Klamotten für Pferd und Reiter werden ausschließlich in Deutschland produziert. Das hat natürlich seinen Preis, dafür stimmt die Qualität.

TwoHearts im Test

Wir haben die beiden Shirts Janina und Ingrid getestet. Dabei wird vor allem Ingrid ihrem Namen gerecht, denn es ist ein Eventing Shirt, also für die Vielseitigkeit gedacht. Figurbetont geschnitten, lässt es sich angenehm auf der Haut tragen. Zugegeben, auf der Vielseitigkeitsstrecke waren wir damit nicht, aber im normalen Reitalltag lässt es sich auch wunderbar tragen. Man kommt nicht so schnell ins Schwitzen und die Kombination aus Baumwolle und Elastan sorgen für den entsprechenden Komfort auf der Haut.

Shirt Janina ist schon fast zu schön, um es zum Reiten zu tragen. Aber mittlerweile ist schick ja auch im Stall angesagt. Der Pullover überzeugt durch sein geringes Gewicht, wärmt die Haut aber trotzdem an kalten Tagen. Die Rippenstruktur ist ein echter Hingucker!

Wir verlosen beide Shirts. Teilnahmeschluss ist der 25. Januar 2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Barauszahlung ebenso.