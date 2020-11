Buchverlosung: „Das Glück der Erde“ von Jessica von Bredow-Werndl

Jessica von Bredow-Werndl zählt zu den erfolgreichsten Dressurreiterinnen der Welt. Die 34-Jährige begeistert aber nicht nur mit ihren Vorstellungen im Viereck, sie hat dieses Jahr auch ihr erstes eigenes Buch herausgebracht. Und das ist absolut lesenswert!

Für Jessica von Bredow-Werndl sind die Pferde schon immer ein sehr wichtiger Teil ihres Lebens. Sie hat früh gelernt, die Pferde als Persönlichkeiten zu erkennen und anzunehmen, gemeinsam mit ihnen zu wachsen und von ihnen zu lernen.

In ihrem ersten Buch, das es direkt auf die SPIEGEL-Bestsellerliste geschafft hat, schreibt sie über ihre ganzheitliche Philosophie, die das Miteinander von Mensch und Tier in den Vordergrund stellt. Sie lässt ihre Leser daran teilhaben, was sie durch ihre enge Beziehung zu den Pferden lernen durfte und zeigt uns, wie wir als Menschen wachsen können, wenn wir diese Impulse annehmen und auf unser Leben übertragen. Denn auch außerhalb des Dressurvierecks sind die Empfindsamkeit und die Klugheit der Pferde eine Bereicherung.

„Das Glück der Erde: Was ich täglich von meinen wunderbaren Pferden lernen darf“ ist im Knaur Verlag erschienen. Das Buch umfasst 240 Seiten mit zahlreichen Bildern und kostet 22 Euro.

