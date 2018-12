Lehrstunde bei Dorothee Schneider präsentiert von St.GEORG auf der Equitana

Dressurreiter aufgepasst! St.GEORG wird voller Stolz Dorothee Schneider auf der EQUITANA 2019 präsentieren! Und Sie können exklusiv eine Trainingseinheit bei der Mannschaftsolympiasiegerin und -weltmeisterin erhalten – und zwar am 12. März 2019. Und eine ganzen Tag auf der Messe gibt es obendrein.

Gegen Mittag nimmt sich Dorothee Schneider die Zeit, um vo Nachwuchstalent bis zum Grand Prix-Star einen Einblick in die Arbeit ihres Gestüts St.Stephan zu vermitteln. Und weil „Doro“ nicht nur begnadet reitet, sondern auch als Trainerin Weltkalsse ist, soll auch dieser Aspekt in der Halle 4 ein Thema sein. Die erfolgreichste deutsche Dressurreiterin der Saison 2018 zeigt selbst im Sattel, wie man aus einem jungen Dressurtalent einen Nachwuchsstar formt. Mit einer ihrer Reiterinnen wird sie zeigen, worauf in der Arbeit im Stall Schneider Wert gelegt wird und zum Abschluss wird Dorothee Schneider eine Grand Prix Kür präsentieren. Und nun kommen alle engagierten Reiterinnen und Reiter ins Spiel, die schon immer mal bei Dorothee Schneider trainieren wollten …

Das Besondere an diesem Dienstag auf der EQUITANA: Zwei Reiter bekommen live eine Trainingseinheit von Mannschaftsolympiasiegerin und -weltmeisterin Dorothee Schneider im großen Ring der Halle 4 vor dem EQUITANA Publikum. Von diesen zwei Exklusiv-Plätzen wird einer durch die EQUITANA und einer von St.GEORG vergeben.

Thema: „Lehrstunde bei Dorothee Schneider präsentiert von St.GEORG“

Referent: Dorothee Schneider

Datum: Dienstag, 12.03.2019

Ausbildungsstand Teilnehmer: Pferde 5 jährig und älter, L-platziert an 1.-3. Stelle

Wichtig: Alle an der EQUITANA teilnehmenden Pferde müssen gegen Equine Influenza geimpft sein (Impfung nicht älter als 6 Monate) und ein amtstierärztliches Gesundheitszeugnis vorlegen (nicht älter als 10 Tage). Auch der Versicherungsschutz muss nachgewiesen werden können.

Wie man sich bewerben kann? Ganz einfach:

Senden Sie uns ein kurzes Bewerbungsvideo (maximal fünf Minuten lang) an die E-Mail-Adresse redaktion@st-georg.de. Bitte lassen Sie sich beim Reiten filmen, egal ob zu Hause oder auf dem Turnier. Stellen Sie sich und ihr Pferd kurz vor: Wo liegen ihre Stärken und Schwächen? Warum sollen genau Sie für die Trainingseinheit mit Dorothee Schneider ausgewählt werden? Am einfachsten können Sie uns das Bewerbungsvideo per wetransfer.com zuschicken. Weitere Fragen beantworten wir gerne!

Bewerbungsschluss ist der 20. Januar 2019