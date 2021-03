Qual der Wahl: Wie verlosen ein Mash-Paket von Josera!

Mash hat in der Pferdefütterung eine lange Tradition – und das aus gutem Grund! Das Ergänzungsfutter schmeckt den meisten Vierbeinern nicht nur richtig gut, sondern unterstützt auch die Verdauung. Wir verlosen ein tolles Mash-Paket von Josera!

Von Futtermittelhersteller Josera gibt es gleich zwei leckere Mash-Alternativen auf dem Markt. Und warum entscheiden, wenn man beides haben kann: Wir verlosen ein Mash-Paket, bestehend aus dem getreidefreien Kraut & Rüben Mash und dem Klassiker Mash Rapid. So können Sie zu Hause selbst testen, welches Mash am besten zu Ihrem Pferd passt.

Was gibt es zu gewinnen?

Das schmackhafte Mash Rapid eignet sich optimal als Aufbaufutter nach hohen Belastungen wie Krankheiten, Transport, Umstallung oder Wettkampf, denn es sorgt für die Extraportion Power. Auch schwerfuttrige Pferde werden mit der hochwertigen Fertigmischung zum Futtern verführt. Die Schleimstoffe, die im Leinsamen enthalten sind, schützen die Darmwand und halten sie so funktionsfähig. Die Kleie unterstützt die Darmmotorik und beugt Verstopfungen vor. Dadurch kann unser Mash zur Lösung bei Verdauungsproblemen beitragen und die Pferde perfekt im Fellwechsel unterstützen.

Das Kraut & Rüben Mash lehnt sich an die natürliche Weidehaltung an: Durch den hohen Faseranteil ist das Strukturfutter hochverdaulich. Die Rezeptur wird durch eine natürliche Kräutermischung, Bierhefe und -treber abgerundet. Diese trägt außerdem zur Vitalität des Pferdes bei. Die getreidefreie Strukturmischung eignet sich besonders für Pferde, die im Erhaltungsbedarf oder in leichter Arbeit stehen und für alle Vierbeiner, die für Stoffwechselstörungen anfällig sind.

Wir verlosen ein Mash-Paket von Josera. Darin enthalten: Josera Mash Rapid und Kraut & Rüben Mash (jeweils 15 Kilogramm). Teilnahmeschluss ist der 20. April 2021.

Mehr Infos: www.josera.de

So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen:

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail. Wenn Sie unseren Newsletter bereits abonniert haben, bekommen Sie keine separate Bestätigungs-E-Mail.

3. Der Gewinn wird anschließend per Post verschickt.



TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wenn der Gewinn von unseren Gewinnspielpartnern direkt verschickt wird, werden die Daten der Gewinner zum Zweck der Gewinnversendung an diese weitergeleitet. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind jederzeit einsehbar.