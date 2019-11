Spaß für die ganze Familie: Wir verlosen Karten für die MiMaMo Pferde-Kinder-Pony-Show!

Träumen, Lachen, Staunen – das können Groß und Klein bei MiMaMo, der Pferde-Kinder-Pony-Show! Gemeinsam mit der Messe „Pferd & Jagd“ verlosen wir einen Familientisch für vier Personen.

Einen tollen Familiennachmittag kann man am 7. und 8. Dezember bei der Messe Pferd & Jagd in Hannover erleben. Dank dem großen Erfolg der letzten Jahre wird MiMaMo, die Pferde-Kinder-Pony-Show in diesem Jahr gleich zweimal aufgeführt. Das Publikum erwarten die ganz großen Stars der Pferdeshows, aber auch viele talentierte Nachwuchsreiter.

Mit dabei ist unter anderem der Franzose Jean Francois Pignon, der mit seinen Pferden und Ponys tolle Freiheitsdressuren zeigt. Außerdem werden die Brüsewitz-Brüder voltigieren, das Pferdetheater Kunterbunt zeigt ein neues Stück und auch Isländer und Westernreiter gibt es zu bestaunen. Da ist garantiert für jeden etwas dabei!

Wir verlosen einen Familientisch mit vier Karten für die Vorstellung am Samstag (7. Dezember 2019). Teilnahmeschluss ist der 01. Dezember 2019. Die MiMaMo findet im Rahmen der Messe Pferd & Jagd statt. Der Eintrittspreis zum Besuch der Messe ist inklusive.

Mehr Infos: www.mimamo-pferdeshow.de

So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen:

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail. Wenn Sie unseren Newsletter bereits abonniert haben, bekommen Sie keine separate Bestätigungs-E-Mail.

3. Der Gewinner wird im Anschluss per E-Mail oder telefonisch von uns benachrichtigt.



TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wenn der Gewinn von unseren Gewinnspielpartnern direkt verschickt wird, werden die Daten der Gewinner zum Zweck der Gewinnversendung an diese weitergeleitet. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind jederzeit einsehbar.