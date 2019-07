Gewinnspiel: Musik zum Reiten

Ein Sprichwort besagt: „Ob piano oder forte, Töne sagen mehr als Worte. Denn was wäre unser Leben, würde es Musik nicht geben?“ Wer auch beim Reiten nicht auf musikalische Untermalung verzichten möchte, kann jetzt das passende CD-Set bei uns gewinnen.

Pferd und Reiter in tänzerischer Harmonie – so sieht das Idealbild aus. Aber was ist ein Tanz ohne Musik? Mit der neuen Reihe „Musik zum Reiten“ gibt es nun eine Alternative zum Radio in der Reithalle. Die Tanzmusiken auf den CDs „Folk“ und „Mozart“ wechseln nicht nur Tempo und Takt, auch innerhalb der einzelnen Stücke gibt es Motive, die der Reiter kreativ zur Gestaltung seiner Übergänge und Wege nutzen kann.

Egal ob im Sattel oder bei der Arbeit vom Boden aus und unabhängig vom Leistungsstand von Reiter und Pferd, kann die musikalische Untermalung für mehr Spaß und Abwechslung sorgen. Die einzelnen Titel sind so zusammengestellt, dass sie gut das Training untermalen: ruhigere Klänge für eine ausgedehnte Schrittphase zu Beginn, dann wird es etwas schneller. Viele Stücke bestehen aus unterschiedlichen Motiven, die auch ohne speziellen Schnitt für Kür oder Quadrille genutzt werden können.

Ausführliche Hörbeispiele und Beschreibungen der einzelnen CDs finden Sie auf: www.musikzumreiten.de

