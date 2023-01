Partner Pferd Leipzig: Wir verlosen 2×2 Abendkarten für Samstag, den 21. Januar!

Nur noch eine Woche, dann startet die Partner Pferd Messe in Leipzig! Und das beste? Mit etwas Glück können sie kostenlos dabei sein! Wir verlosen 2×2 Abendkarten für Samstag. Versuchen Sie jetzt Ihr Glück!

Die Messe Partner Pferd begleitet die sportlichen Ereignisse. Zur Messe haben Sie mit den Karten schon ab 15 Uhr am Samstag Eintritt. Abends wartet dann hochkarätiger Sport auf Sie, denn in den drei Disziplinen Springen, Voltigieren und Fahern geht es in Leipzig um wichtige Weltcup-Punkte.

Samstagabend sieht das sportliche Programm in Leipzig wie folgt aus:

18.05 Uhr: Große Tour: Spooks Amateur Trophy, intern. Springprüfung nach Fehlern und Zeit, Höhe: 1,40 Meter

19.10 Uhr: CVI Weltcup-Qualifikation 2. Umlauf Damen, international

19.40 Uhr: CVI Weltcup-Qualifikation 2. Umlauf Herren, international

20.00 Uhr: CVI Weltcup-Qualifikation 2. Umlauf Pas de Deux, international

20.40 Uhr Showact

21.30 Uhr: Partner Pferd Speed Cup, intern. Zeitspringprüfung, Höhe: 1,45 Meter

23.15 Uhr: Kolibri-Preis, Barrierenspringprüfung international

Es wird also ein langer, unterhaltsamer Tag und Abend in Leipzig!

Gemeinsam mit En Garde Marketing verlosen wir unter allen Teilnehmenden 2×2 Abendkarten für Samstag. Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 15. Januar um 23.59 Uhr. Allen Teilnehmenden wünschen wir viel Glück!

SO KÖNNEN SIE AM GEWINNSPIEL TEILNEHMEN

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail. Wenn Sie unseren Newsletter bereits abonniert haben, bekommen Sie keine separate Bestätigungs-E-Mail.

3. Der Gewinn wird anschließend per Post verschickt.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wenn der Gewinn von unseren Gewinnspielpartnern direkt verschickt wird, werden die Daten der Gewinner zum Zweck der Gewinnversendung an diese weitergeleitet. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind hier jederzeit einsehbar.