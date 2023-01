Kritik an neuer Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) von FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach

Trotz eines Verständnisses für die Anpassung der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) gibt es von Seiten der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in einigen Punkten klare Kritik. Soenke Lauterbach kritisiert unter anderem von den Verfassern selbst als „Fehler“ bezeichneten Einordnung des Pferdes in die Kategorie „nicht landwirtschaftlich genutztes Tier“.

Erst im Nachhinein hat sich dieser Fehler in den Formulierungen herausgestellt. In der neuen GOT steht, dass die Hausbesuchsgebühr (für Kleintierpraktiker) verpflichtend zu erheben ist – zwischen 34,50 und 103,50 Euro. Diese Gebühr ist für landwirtschaftliche Haustiere ausgenommen – es wurde in der aktuellen Version allerdings vergessen, bei den „landwirtschaftlichen Haustieren“ Pferde mit einzuschließen. Von Seiten der Verfasser heißt es nach Informationen von St.GEORG bereits, dass es sich dabei um ein Versehen handelt. Dieser Punkt soll nachgebessert werden – eine Anfrage an das zuständige Ministerium laufe. Soenke Lauterbach bekräftigt: „Die fehlerhafte Auslegung der Bundestierärztekammer (BTK) führt unter anderem dazu, dass eine tierärztliche Behandlung auf einem Pferdebetrieb mit dem im Normalfall nicht vorgesehenen Hausbesuch eines Kleintierpraktikers gleichgesetzt wird und sorgt für eine weitere Erhöhung der Tierarztkosten.“

FN war nicht in Abstimmung der GOT einbezogen

Das sei aber nicht die einzige Auslegung der neuen GOT, die die FN „nicht unterstützen und mittragen“ könne, sagt Soenke Lauterbach, der auch bemängelt, dass die FN generell nicht in die Abstimmung der Entwürfe der neuen GOT involviert war und „keine Möglichkeit zur Einflussnahme“ hatte.

Die FN lehnt laut Lauterbach zudem „die Erhebung einer pauschalen Hausbesuchsgebühr für jeden Besitzer ab, dessen Pferd an einem Stall durch den Tierarzt untersucht beziehungsweise behandelt wird. Der Pferdepraktiker ist üblicher Weise darauf ausgelegt, als Fahrpraxis unterwegs zu sein. Das heißt, ein Einbestellen der Pferde in die Praxis ist in der Regel gar nicht möglich oder vorgesehen. Deshalb sieht die GOT die Berechnung eines Wegegeldes von 3,50 € pro Doppelkilometer vor (mind. 13 € pro Pferdeeigentümer). Die FN fordert die Rücknahme der Hausbesuchsgebühr für die Pferdefahrpraxis.“

Vergütung Tuniertierärzte: Einfacher Satz gefordert

Der Forderung von Seiten der Gesellschaft für Pferdemedizin (GPM) sowie Arbeitsgruppen und Ausschüssen der BTK, für die Turnierbetreuung durch einen Tierarzt mindestens den zweifachen Satz zu berechnen, kann die FN nicht zustimmen. Dem Argument der Gegenseite, der zweifache Satz greife aufgrund der Tätigkeit am Wochenende, die einem Notdienst gleichkomme, begegnet die FN wie folgt: Es „fällt bei geplanten Tätigkeiten am Wochenende auch keine Vergütung im Sinne eines Notdienstes an, zum Beispiel wenn eine reguläre Sprechstunde am Samstag angeboten wird oder ein vereinbarter Termin am Wochenende stattfindet. Die FN fordert analog dazu, dass ein rechtzeitig im Voraus vereinbarter Turnierdienst durch den Turniertierarzt nicht mit dem zweifachen Satz abgerechnet werden muss, sondern der einfache Satz greift.“

Tipps zum Umgang mit höheren Kosten

Zwar kritisiert die FN prinzipiell nicht die erstmals seit 1999 erfolgten Anpassungen der GOT, die „unausweichlich“ gewesen seien. Allerdings seien in anderen Branchen über die letzten Jahre eher kontinuierliche Anpassungen der Preise üblich gewesen. Deshalb sei der Preissprung für die Kunden nun „zum Teil erheblich“, so Lauterbach.

Pferdebesitzern möchte er Ratschläge zum Umgang mit den höheren Preisen der neuen GOT geben: Den Tierarzt solle man möglichst nur innerhalb der normalen Arbeitszeiten kontaktieren – denn wochentags vor 8 Uhr und nach 18 Uhr sowie an den Wochenenden kommt verpflichtend eine Notdienstgebühr dazu sowie die Abrechnung aller Leistungen mit dem zweifachen Satz. Besonders interessant ist der zweite Punkt. Soenke Lauterbach sagt: „Die Aneignung eines guten Basiswissens zur Pferdegesundheit ist generell sinnvoll und hilft im Ernstfall dabei, eine Bagatellverletzung bzw. Krankheitsbilder, die keine sofortige tierärztliche Behandlung am Wochenende beziehungsweise im Notdienst erfordern, von einem dringenden Notfall (z.B. Kolik, Augenverletzungen, starke Blutungen, allergische Reaktionen, Nageltritt) abzugrenzen.“ Natürlich solle man aber im Zweifel nach wie vor den Tierarzt kontaktieren.

Kommt es zu einer für den Pferdebesitzer nicht nachvollziehbaren Rechnung des Tierarztes, empfiehlt Lauterbach, diesen darauf anzusprechen.

Klarstellung gefordert

Und wie geht es jetzt weiter? Die FN hat bereits Gespräche mit der BTK und dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) geführt. Sie fordert eine „Anpassung der fraglichen Punkte“.

