Matthias Bouten nun als Bereiter beim Gestüt Pramwaldhof tätig

Gerade erst hatte sich Matthias Bouten selbstständig gemacht, da flatterte schon bald eine Anfrage vom Gestüt Pramwaldhof herein. Nun wurde die Zusammenarbeit publik gemacht.

Und die sieht vor, dass der bis Grand Prix erfolgreiche 39-Jährige vierbeinige „Rohdiamanten“ altersgerecht fördert und teils für das Große Viereck vorbereitet. So soll Bouten nun unter anderem den westfälischen und DSP-Prämienhengst Fineline v. Floriscount unter den Sattel bekommen. Der braune Hengst war unter Sina Aringer 2021 in Reitpferdeprüfungen platziert. Auch Best Secret, ein Schimmelhengst wie sein Vater Belantis, soll seine weitere Ausbildung von Matthias Bouten erfahren. Der nun neunjährige Hengst war letztes Jahr unter Sina Aringer bis zu Dressurprüfungen der Klasse M** siegreich.

Auf Nachfrage bei Bouten erklärte dieser, die Zusammenarbeit bestehe im Grunde schon seit einem halben Jahr, und zwar freiberuflich: „Ich bin definitiv weiter selbstständig und arbeite weiter nach wie vor in Grafing bei München auf der Anlage Bell-Wieser, viermal in der Woche fahre ich nach Österreich zum Gestüt Pramwaldhof und reite die Hengste dort mit.“ Auch die sportlichen Ziele mit den Pferden, wie sie vom Pramwaldhof angekündigt wurden, konnte Bouten etwas näher eingrenzen. Er strebt demnach in diesem Jahr Qualifikationen für das Bundeschampionat, die WM junge Dressurpferde und auch den Nürnberger Burg-Pokal an. „Wir haben einige Hoffnungen, denn es sind durchaus sehr interessante und talentierte Pferde mit dabei“, auch unter seinen Berittpferden in Grafing.

Nun aber geht es erstmal los mit einer ersten öffentlichen Präsentation zweier Pferde vom Pramwaldhof: Der eingangs erwähnte nun fünfjährige Hengst Fineline sowie der achtjährige Expression-Sohn Knock Out wird Bouten bei der Hengstgala im Rahmen des Agravis-Cups Münster vorstellen.

Über Matthias Bouten

Matthias Bouten absolvierte seine Ausbildung zum Pferdewirt bei Hans Rueben in Aachen. Nach Intermezzi bei Heike Kemmer und Rudolf Zeilinger wechselte Bouten dann zu Isabell Werth. Dort war er sieben Jahre lang als Bereiter tätig, ehe er zu Familie Meggle wechselte. Mit dem Hengst Boston feierte er seine letzten großen sportlichen Erfolge im Grand Prix-Sport, unter anderem beim CSIO5* in Rotterdam. Aber auch in der Ausbildung von Jungpferden machte sich Bouten einen Namen. Er ritt mehrere Pferde bis zum Bundeschampionat und Nürnberger Burg-Pokal. Bei letzterem Wettbewerb erhielt er außerdem bereits zweimal den Stilpreis.

Nach seinem Übergang in die Selbstständigkeit im letzten Jahr gemeinsam mit seinem Partner Vicente Arroyo hatte er zwei Nachwuchspferde in Dressurpferdeprüfungen mit Erfolg vorgestellt. Davor hatte man Bouten seit dem Ende der Zusammenarbeit mit dem Dressurstall Meggle nicht mehr im Turnierviereck gesehen.

Quelle: Pramwaldhof, vamb-dressage.de