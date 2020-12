Westfälischer Prämienhengst Fineline von Helgstrand an Gestüt Pramwaldhof verkauft

Fineline v. Floriscount-San Amour, einer von zehn Prämienhengsten bei der diesjährigen Körung des Westfälischen Pferdestammbuchs, hat neue Besitzer gefunden. Der Hengst wechselt von Helgstrand Dressage zum österreichischen Gestüt Pramwaldhof, wird aber zunächst in Deutschland stationiert.

Auf der Westfälischen Körung stand er zunächst nicht zum Verkauf, nun hat er doch eine neue Wirkungsstätte gefunden: Fineline v. Floriscount-San Amour. Der Braune kam 2018 auf dem Gestüt Elstertal zur Welt und wechselte schon als Fohlen zu dem dänischen Pferdehändler Andreas Helgstrand. Dieser stellte ihn auch vor zwei Wochen in Münster-Handorf aus, wo Fineline nicht nur das Prädikat gekört erhielt, sondern auch eine Prämie erhielt. Die Körkommission lobte besonders das gute Hinterbein und die Balance des Hengstes.

Neue Besitzerin des Hengstes ist die österreichische Dressurreiterin Astrid Neumayer, die in Haag am Hausruck das Gestüt Pramwaldhof betreibt. Allerdings soll Fineline erst einmal nicht nach Österreich umziehen, sondern wird ab dem nächsten Jahr beim Dressurpferde Leistungszentrum Lodbergen in Löningen stationiert sein, das von Therese Nilshagen und Wolfgang Stagge geleitet wird.

„Wir sind erfreut, dass Fineline nun ein Teil der ohnehin schon sehr attraktiven Hengstkollektion in Löningen sein wird, wo er Seite an Seite mit so beliebten Hengsten wir Dante Weltino OLD und For Romance OLD stehen wird, ebenso wie mit einer aufregenden Auswahl von neuen Hengsten“, äußerte sich Andreas Helgstrand zu dem Verkauf.