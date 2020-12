Vielseitigkeitsreiter Sophie und Christian Vogg kaufen das Gestüt Tasdorf

Der Turnierveranstalter Christian Vogg und seine Frau, die Vielseitigkeitsreiterin Sophie Vogg (geb. Pritschau) haben das Gestüt Tasdorf gekauft. Sie wollen dort künftig Vielseitigkeitsturniere veranstalten.

Das teilte Sophie Vogg St.GEORG online auf Nachfrage mit. Zuerst hatte das Züchterforum den Verkauf des Gestüts gemeldet. Den langen Weg vom Gut Weiherhof in Radolfzell am Bodensee bis hoch ins holsteinische Tasdorf ist das Ehepaar bereits im Oktober angetreten. Sophie Vogg kommt ursprünglich aus der Gegend. Sie ist im Busch in Prüfungen bis zu 4*-Niveau unterwegs. Mit dem Gestüt haben die Eheleute Vogg auch die angeschlossene Reitanlage von Familie Wilm übernommen.

Vielseitigkeitsturniere geplant

Mit der Veranstaltung von Turnieren kennen sich Christian und Sophie Vogg bestens aus. Christian Vogg war bisher auf dem Gut Weiherhof zu Hause, bei dem Rest der Familie Vogg. Allesamt sind sie dem Vielseitigkeits- und Springsport verbunden. Christian Vogg nahm mehrmals an den Europameisterschaften für Pony- und Junge Reiter teil und startete beim CCI4*-Turnier in Boekelo. Seit einigen Jahren reitet er nun aber keine Turniere mehr, sondern konzentriert sich auf das Veranstalten von Turnieren.

Mutter Danièle Vogg wurde 2019 im Rahmen der Equitana zur Pflegerin des Jahres gekürt. Die beiden anderen Söhne, Felix und Ben Vogg, sind ebenfalls in der Vielseitigkeit unterwegs und reiten auf Championaten für die Schweiz. Felix und Ben werden aber ebenso wie Vater Jörg und Mutter Danièle Vogg auf dem Gut Weiherhof bleiben.

Die Gestütsanlage wurde 1997 als holsteinischer Gutshof direkt neben der seit mehreren Jahrzehnten bestehenden Reitanlage erbaut. Neben den großzügigen Hengst-, Stuten- und Jungpferdeställen gibt es auch eine Besamungsstation mit Labor. Die Besamungsstation wird in naher Zukunft aber nicht im Fokus des Ehepaars Vogg stehen. Sie wollen sich auf die Nutzung der Anlage für die Ausbildung von Jungpferden und die Veranstaltung von Vielseitigkeitsturniere konzentrieren. „Derzeit entwerfen wir gemeinsam mit unserem Planungskomitee einen neuen Geländeparcours, den wir demnächst bauen wollen“, berichtet Sophie Vogg gegenüber St.GEORG online. Unterstützt werden die Voggs dabei vom neuen Bundestrainer der Ponyvielseitigkeitsreiter, Rüdiger Rau, sowie vom Landestrainer der Vielseitigkeitsreiter von Schleswig-Holstein, Sven Lux. Letzterer ist mit seinen Pferden nun auf das Gestüt Tasdorf gezogen. „Wir haben aber noch den freien Hengststall, für den wir noch eine neue Nutzung suchen. Hier wären auf jeden Fall noch genug freie Boxen für die Pferde eines weiteren Profis vorhanden“, so Vogg.

Jetzt will sich das Ehepaar aber zunächst mal auf die Baumaßnahmen konzentrieren. Derzeit wird auf dem Gelände ein Wasserhindernis gebaut, weitere sollen folgen, damit die ersten Geländepferdeprüfungen ausgeschrieben werden können.