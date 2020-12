Rüdiger Rau löst Fritz Lutter als Bundestrainer der Ponyvielseitigkeitsreiter ab

Wachwechsel beim Amt des Bundestrainers der jüngsten Vielseitigkeitsreiter. Der bisherige Bundestrainer der Ponyvielseitigkeitsreiter, Fritz Lutter, wurde zum neuen Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Nachwuchs des Ausschuss Vielseitigkeit des Deutschen Olympiade Komitees für Reiterei (DOKR) gewählt. Lutters Job übernimmt ab 2021 Rüdiger Rau.

Nach mehr als 20 Jahren im Amt hatte sich Hanna Rogge für ihren Vorsitz der AG Nachwuchs nicht noch einmal zur Wahl gestellt. Ihre Nachfolge tritt Fritz Lutter an, der selbst über 20 Jahre lang als Bundestrainer der jüngsten Buschreiter war und seit 1999 Karrieren von Reitern wie der Olympiareiterin und Deutschen Meisterin von 2019, Julia Krajewski, aber auch Ben Leuwer, Pia Münker, Emma Brüssau, Calvin Böckmann und Doppel-Junioreneuropameisterin Anna Lena Schaaf auf den Weg brachte. Lutter wurde vom Ausschuss Vielseitigkeit des DOKR ins Amt gewählt.

Seine Amtszeit als Bundestrainer der Ponyvielseitigkeitsreiter war von vielen Erfolgen geschmückt: 32 Medaillen gewannen die Ponyreiter in der Vielseitigkeit unter seiner Ägide, davon neunmal Teamgold und zweimal Teamsilber sowie zwölf Einzeltitel. Zu seinem Bedauern hatte die Europameisterschaft dieses Jahr nicht stattgefunden, auf die überlegene Deutsche Meisterin Jule Krueger hielt der 67-Jährige große Stücke. Die Freude am Vielseitigkeitssport und seine positiven Effekte auf Reiter und Pferd wusste der Diplom-Trainer zu vermitteln, wie wir bei einem Lehrgang am Deutschen Olympiade Komitee für Reiterei (DOKR) in Warendorf vor einem Jahr selbst erfahren konnten (hier können Sie die Ausgabe 11/2019 als ePaper bestellen). Für seine Verdienste wurde Lutter, der Pferdewirtschaftsmeister ist, dieses Jahr im Rahmen der Deutschen Meisterschaften und Deutschen Jugendmeisterschaften in Luhmühlen mit dem Deutschen Reiterkreuz in Silber ausgezeichnet. Von der Bundesvereinigung der Berufsreiter (BBR) war ihm bereits 2013 das Goldene Verdienstabzeichen verliehen worden. 2018 war er mit der Stensbeck-Plakette in Gold für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Fortan wird er nun also der Arbeitsgruppe Nachwuchs Vielseitigkeit des DOKR vorsitzen.

Rüdiger Rau aus Altensteig tritt ab 2021 in die Fußstapfen von Lutter und wird neuer Bundestrainer der Ponyvielseitigkeitsreiter. Der 58-Jährige ist – genau wie Fritz Lutter – seit seiner Kindheit mit dem Pferdevirus infiziert und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Bereits in jungen Jahren war er Mitglied des Landeskaders Dressur, ging aber auch in Springen und Vielseitigkeitsprüfungen an den Start.

Rau wählte eine berufliche Laufbahn im Pferdesport und legte nach der Ausbildung zum Pferdewirt 1995 noch die Prüfung zum Pferdewirtschaftsmeister ab. Seit 2004 betreibt er eine familieneigene Reitanlage in Altensteig in Baden-Württemberg, gibt Lehrgänge im In- und Ausland, ist Parcourschef im Springen bis Klasse S, nationaler technischer Delegierter und internationaler Parcourschef Vielseitigkeit sowie Turnierveranstalter. Seine eigene sportliche Karriere beendete er schon früh. „Ich habe einfach gemerkt, dass die Unterrichtserteilung und die Ausbildung von Jugendlichen von der Longe bis zum Championat mir viel mehr Spaß machten“, sagt Rau, der von 2014 bis 2016 bereits Schweizer Nationalcoach für alle Altersklassen war.

Zu seinen erfolgreichsten Schülern zählen die ehemaligen U21- und U18-Championatsreiter Christiane Stahl, Christine Seitz, Leonie Dißmann, Stefanie Oechsle, Michael Terigi und Sarah Schuler. Auch Sonja Kirn (geb. Buck) gehört dazu, die mit Siegen beim Bundeschampionat 2019 und den Deutschen Amateurmeisterschaften in diesem Jahr auf sich aufmerksam machte. Als Heimtrainer gewann Rüdiger Rau insgesamt 16 Medaillen mit seinen Schülern bei Nachwuchs-Europameisterschaften. Von 2001 bis 2007 war Rüdiger Rau als Honorartrainer für den Landesverband Baden-Württemberg tätig. Von 2005 bis Dezember 2013 gehörte er dem DOKR-Ausschuss Vielseitigkeit als stellvertretender Ausschussvorsitzender an. Rüdiger Rau wird als neuer Bundestrainer der Ponyvielseitigkeitsreiter auch künftig von Kaderreiterin Anna Siemer bei seinen Aufgaben unterstützt werden, vor allem im Rahmen der Europameisterschaften.

Ich freue mich sehr, bin voll motiviert und hoffe, dass ich den Ponyreitern auf ihrem weiteren Weg hilfreich zur Seite stehen werde.

Rüdiger Rau