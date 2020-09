Jule Krueger eine Klasse für sich bei den Deutschen Meisterschaften der Pony-Vielseitigkeitsreiter

Theoretisch hätte Jule Krueger gleich zwei Plätze auf dem Podium der Deutschen Meisterschaften der Pony-Vielseitigkeitsreiter in Wahlsdorf-Liepe einnehmen können. Doch da das ja im Reglement nicht vorgesehen ist, gab es eine Goldmedaille und drei Schleifen.

Die Hamburgerin Jule Krueger hatte drei Ponys mitgebracht zur Deutschen Meisterschaft in Wahlsdorf-Liepe: Steendiek’s Max Edition, Golden Grove Simon und Mas Que Dos. Den Sieg der Prüfung sicherte sie sich mit Steendiek’s Max Edition, Platz zwei und damit theoretisch die Silbermedaille gab es mit Golden Grove Simon. Mit beiden Ponys brachte sie ihr Dressurergebnis ins Ziel: 27,20 bzw. 34,40 Minuspunkte. Dazu ritt sie Mas Que Dos auch noch auf Rang fünf. Hier verzeichnete sie acht Strafpunkte im Parcours.

Für die Deutsche Meisterschafts-Wertung bedeutete das den überlegenen Titel für Jule Krueger auf dem elfjährigen Max Edition, mit dem sie schon beim Turnier vor der DM in Strzegom nicht zu schlagen gewesen war und für den das die erste internationale Saison ist.

Da ein Reiter keine zwei Medaillen gewinnen kann, ging Silber an die Drittplatzierte, Linn Zepke auf Berry Boo. Die beiden vergaben den zweiten Platz der Gesamtwertung nach acht Strafpunkten im abschließenden Springen, so dass sie letztendlich auf 36,20 Minuspunkte kamen.

Bronze sicherten sich Carlotta Müller und der erst siebenjährige Magic Mike v. Mentano K (39,30), der 2019 Silber beim Bundeschampionat gewonnen hatte. Sie hatten das drittbeste Dressurergebnis von 27,30 Minuspunkten. Im Gelände kamen acht Zeitfehler hinzu, im Springen ein Abwurf.

Bundestrainer Fritz Lutter zollte der Deutschen Meisterin Großen Respekt: „Jule Krueger ist eindeutig unsere beste Reiterin im Moment und hat den Titel wirklich verdient“, erklärte er gegenüber der FN. Und weiter: „Schade, dass die Euro in diesem Jahr ausgefallen ist. Wer hier drei Ponys null durch das Gelände reitet, der hätte auch das Zeug zum Europameister.“

Daraus wird ja nun nichts mehr, zumindest nicht bei den Ponys, denn es war Jule Kruegers letztes U16-Jahr. Aber ein Junioren-Pferd hat sie schon, mit dem sie in die nächste Klasse aufsteigen möchte. Und einmal kann sie die deutschen Farben auch noch im Ponysattel auf internationaler Bühne vertreten. Sie wurde mit ihren Ponys für das Nationenpreisturnier in Strzegom Mitte Oktober nominiert. Dass sie in Polen bestehen können, haben sie ja bereits bewiesen.

U16-Bundesfinale

Das Bundesfinale der U16-jährigen Vielseitigkeitsreiter auf Großpferden, eine VL, ging an Levi Cordes aus Ganderkesee im Sattel des Hannoveraners Calesco v. Canstakko. Nach der Dressur hatten sie mit ihren 46 Minuspunkten auf Rang vier gelegen. Doch dank fehlerfreiem Gelände und Parcours sowie Patzern der Konkurrenz konnten sie sich an die Spitze schieben.

Ähnlich lief es bei Luke Vogelsänger und der Holsteiner Caretino-tochter C’est Evie. Sie waren Sechste nach der Dressur mit 47,90 Minuspunkten. Doch weder im Gelände noch im Parcours ließen sie sich etwas zuschulden kommen – Rang zwei.

Matti Garlichs und der achtjährige Westfale Ludwig v. Light On waren bestes Paar auf dem Viereck mit 44,50 Minuspunkten und hielten ihre Führung auch im Cross. Doch ein Abwurf im Parcours warf sie auf Rang drei zurück.

