Riesenbeck: DM-Titel an Stuppi, Terhörst, Beckmann und Ahlmann

Ludger Beerbaum hatte die deutschen Nachwuchsspringreiter ins Reitsportzentrum Riesenbeck International eingeladen, um hier die Deutschen Meister 2020 zu küren. Und das sind sie …

Bei den Jüngsten, den Children, in der Altersklasse U14 auf Großpferden musste ein Stechen die Entscheidung bringen. Nach vier Runden in drei Prüfungen gab es sechs Paare, die alle jeweils vier Strafpunkte auf dem Konto hatten. Im Stechen war dann kein Vorbeikommen an Charlotte Stuppi aus Rheinland Pfalz auf ihrem Asterix. Die beiden waren nicht nur das einzige Paar, das ohne Abwurf durch den Stechparcours kam, sie waren auch die Schnellsten mit ihren 28,65 Sekunden – klarer Sieg und damit der Titel.

Silber sicherte sich Favio Thielen aus dem Saarland auf Showbizz mit der schnellsten Vier-Fehler-Runde (28,71). Freya Sophie Langhans und Curt holten Bronze nach Schleswig-Holstein (4/30,73).

Ponys

Auch bei den Ponys gab es ein Stechen, das allerdings nur zwischen zwei Paaren, die beide mit acht Strafpunkten nach vier Runden dastanden. Das war zum einen die Westfälin Carlotta Terhörst auf Velvetino und zum anderen Emile Baurand aus Bayer im Sattel von Ami.

Für Terhörst hatte das Turnier eigentlich gar nicht gut angefangen, denn sie sammelten ihre acht Fehler gleich in der ersten Wertungsprüfung. Doch im Gegensatz zur Konkurrenz beließen sie es dabei – auch im Stechen. Und so gab es am Ende Gold für Westfalen.

Emile Baurand und Ami waren nicht nur deutlich langsamer im Stechen, sie hatten auch einen Abwurf. Aber Silber war ihnen sicher.

Die Bronzemedaille ging an Magnus Schmidt aus Sachsen-Anhalt auf Angel. Die beiden hatten das Stechen nur aufgrund eines Zeitfehlers verpasst.

Junioren

Johanna Beckmann beendete ihre Ponyzeit im vergangenen Jahr mit dem Sieg bei ihren letzten Deutschen Meisterschaften der Altersklasse U16. Und sie feierte ihren Einstand bei den Junioren mit einer ähnlich überlegenen Leistung.

Bereits in der ersten Wertungsprüfung hatten die Schleswig-Holsteinerin und ihr zehnjähriger Westfale Cheenook v. Carell die Nase vorn gehabt. Erst im zweiten Umlauf der letzten Wertungsprüfung fiel eine Stange. Aber bei diesen vier Strafpunkten blieb es denn auch: Die neue Deutsche Meisterin der Junioren im Springsattel heißt Johanna Beckmann.

Silber ging an die Baden-Württembergerin Alia Knack auf Claus Peter mit 5,16 Strafpunkten, gefolgt von Anna Jurisch aus Berlin-Brandenburg im Sattel von Questo Vincitore (5,86).

Junge Reiter

Ein Junger Reiter, aber doch irgendwie auch schon ein alter Hase im Springsport ist der neue Deutsche U21-Meister, Hannes Ahlmann aus Schleswig-Holstein. Ahlmann, 19 und zum ersten Mal bei den Jungen Reitern am Start, hat dieses Jahr einen echten Lauf. Unter anderem hatte er beim Turnier von Jörg Naeve in Ehlersdorf sämtliche arrivierten Profis hinter sich gelassen. 2019 hatten wir ihn übrigens zu den Weltmeisterschaften der jungen Springpferde begleitet, wo er gleich zwei Pferde an den Start bringen konnte. Die Reportage finden Sie in St.GEORG 11/2019.

Und nun der Deutsche Meister-Titel im ersten Anlauf. Vier Runden haben Hannes Ahlmann und Nerrado ohne Strafpunkte überstanden. Das gelang zwar auch dem Paar auf Rang zwei, aber Nerrado war beim Zeitspringen zum Auftakt einen Tuck schneller unterwegs gewesen. Das gab den Ausschlag.

Der neue Silbermedaillengewinner heißt Matthis Westendarp mit seinem Erfolgspferd Stalido. Auch die beiden waren letztes Jahr noch bei den Junioren unterwegs gewesen und hatten – wie Hannes auch – beispielsweise zum Silber-geschmückten Team bei den Europameisterschaften in Zuidwolde gehört.

Die Bronzemedaille erkämpfte sich Emilia Löser für den Landesverband Rheinland-Pfalz. Sie hatte auf den elfjährigen OS-Wallach Lesodoro v. Lordanos gesetzt, gezogen und im Besitz von Karsten Huck. In der ersten Wertung waren die beiden nicht platziert gewesen, aber fehlerfrei. In den folgenden Parcours blieben auch bei ihnen alle Stangen liegen. Aber zu den 5,68 Punkten aus dem Zeitspringen kam noch ein Zeitfehler im ersten Umlauf des heutigen Finales hinzu.

