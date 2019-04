Radolfzell: Ingrid Klimke und Hale Bob bereit für Badminton

Am ersten Mai-Wochenende wartet wieder die schwerste Vielseitigkeit der Welt auf die besten Buschreiter. Mit dabei sind auch Ingrid Klimke und Hale Bob, die die Generalprobe in Radolfzell gut genutzt haben.

Nachdem Ingrid Klimke in Kreuth im Wasser gestürzt war, fuhr sie mit ihrem WM-Dritten Hale Bob vor Badminton noch einmal nach Radolfzell, um mit einem guten Gefühl nach Großbritannien aufzubrechen. Das kann sie nun ganz gewiss tun. In der CCI3*-S gelang ihr und Bobby ein Start-Ziel-Sieg mit ihrem Dressurergebnis von 23,90 Sekunden.

Zweite wurde Ananis Neumann auf Pumuckel E mit 29,10 Minuspunkten. Die ehemaligen Junioren-Europameister gewannen damit zugleich auch die U25-Wertung vor Emma Brüssau auf Dark Desire GS, die in der Gesamtwertung Vierte war (31,80). Dazwischen konnte sich noch Nicolai Aldinger im Sattel von Newell auf Platz drei behaupten (30,50).

Zweite Platzierung für Klimke

Nach dem gestrigen Gelände hatte Reitmeisterin Ingrid Klimke auch noch in der CCI2*-L in Führung gelegen, hier auf ihrer erst siebenjährigen Semper Fi-Tochter Siena Just Do It. Doch ein Aburf im Parcours ließ die beiden auf Rang vier zurückfallen mit nun 31,90 Punkten. Direkt dahinter platzierte sich Klimkes Tochter Greta Busacker im Sattel ihres OS-Wallachs Scrabble v. Straviaty.

Der Sieg ging mit 28,80 Punkten an Ann-Catrin Bierlein im Sattel der Hannoveraner Avagon-Tochter Auf Geht’s Fräulein Hummel. Lena Scheepers und La Mum reihten sich als Zweite ein vor dem italienischen Michael Jung-Schüler Pietro Grandis im Sattel eines Pferdes von seinem Mentor, der Hannoveraner Contendro-Tochter Choclat.

In der Kurzprüfung war kein Vorbeikommen an Clara Sophie Abeck auf Don Edosto. Auch sie hatten von Beginn an in Führung gelegen. Zweiter wurde Konstantin Harting auf Conil, gefolgt von Sven Lux mit Freiin.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.