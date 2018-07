Nördlingen: Rekord-Auktion mit 80.000 Euro-Fohlen

In Nördlingen fand vergangenes Wochenende die DSP Elitefohlen-Auktion statt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Ein Floriscount-Sohn des Jahrgangs 2018 aus einer San Amour-Mutter brach alle Rekorde bei der DSP Elitefohlen-Auktion in Nördlingen: Er wurde für 80.000 Euro nach Dänemark verkauft. Fly Amour GE heißt der kleine, der auf dem Gestüt Elstertal zur Welt kam und aus dem berühmen Neustädter P-Stamm kommt.

Zwei weitere Hengstanwärter brachten jeweils 37.000 Euro, den zweithöchsten Zuschlagspreis: Fanta 4 v. For Romance II-Quaterback (Z.: Hans-Georg Zander), jüngst Fohlenchampion in Brandenburg-Anhalt, und Vitus v. Vitalis-Sandro Hit (Z.: Elisabeth Ruetz). Fanta 4 bleibt in Baden-Württemberg, Vitus geht nach NRW.

72 Fohlen kosteten im Durchschnitt 9.976 Euro. Alle Ergebnisse finden Sie hier.