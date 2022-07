Matthias Bouten macht sich selbstständig in Grafing bei München

Matthias Bouten macht sich nach seinem Weggang von Familie Meggle im bayerischen Grafing bei München selbstständig. Er schwärmt von idealen Bedingungen.

Die Entscheidung von Matthias Bouten ist gefallen. Der 38-jährige Dressurausbilder will künftig wieder selbstständig unterwegs sein. Zukünftig wird er gemeinsam mit seinem Freund Vicent Arroyo in Grafing auf der Pferdepension Bell altiv sein. Arroyo hat bereits seit längerem auf dieser Anlage in Grafing Boxen gepachtet, deswegen weiß Bouten, wovon er schwärmt. „Hier stimmt wirklich alles, große Boxen, gute Böden, Paddocks, Weiden … Es ist der ideale Ort, um sich langfristig etwas aufzubauen“.

Bouten, der nach seiner Zeit bei Isabell Werth und bevor er zu Familie Meggle wechselte schon einmal selbstständig war, möchte neun bis zehn Pferde ins Training nehmen. Einige Pferdebesitzer haben bereits Plätze reserviert bevor es am 1. September offiziell losgeht. „Es ist ein Platz, an dem ich meine Vorstellung der individuellen Betreuung von Sportpferden leben kann. Die Pferde kommen alle dreimal am Tag raus, man kann auch mal ausreiten.“ Der Dressurreiter hatte zwar auch interessante Angebote erhalten, seine Entscheidung für Bayern und für die Pferdepension Bell mit deren Besitzern, der Familie Wieser, Vicent Arroyo schon so lange so gut zusammenarbeitet, sei ihm aber leichtgefallen. „Ein Traum, eine halbe Stunde von München entfernt – was will man mehr?“