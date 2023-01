Oldenburger Hengst Floriscount deckt nun auf der Hengststation Determann

Familie von Merveldt hat nach mehreren Jahren der Zusammenarbeit mit Familie Böckmann und dem Landgestüt Celle nun einen neuen Standort für ihre Deckhengste Füchtels Floriscount und Füchtels Exupery bekannt gegeben. Beide sind ab sofort über die Deckstation Determann in Holtrup zu beziehen – aber ebenso weiterhin über Böckmann und das Landgestüt Celle.

Die Zusammenarbeit mit Böckmann in Lastrup und Celle ende aber nicht, heißt es in der Pressemitteilung. Züchter können über diese beiden Stationen nämlich auch weiterhin das Sperma von Floriscount erwerben. „Wir sind den Stationen der Familie Böckmann und des Landgestütes Celle sehr dankbar für die tolle Zusammenarbeit und alles, was sie mit unserem Floriscount züchterisch erreicht haben!“, wird die Familie vom Gut Füchtel in einer Pressemitteilung zitiert.

Stationswechsel hat praktische Gründe

Die Umstellung der beiden Hengste – neben Floriscount zieht auch Exupery v. Escamillo um und wird 2023 seine erste Decksaison bestreiten – nach Holtrup habe praktische Gründe, heißt es in der Pressemitteilung, da die Station Determann nur einen Steinwurf vom Gut Füchtel entfernt liege und somit auch die „reiterliche Betreeung während der Saison mit weniger Aufwand von dort gewährleistet werden kann.“

Über Floriscount

Seit 2009 war der Florencio-Sohn züchterisch in Lastrup und Celle beheimatet. Der 2004 geborene Hengst aus einer Donnerhall-Walldorf-Tin Rocco-Vollkorn xx-Mutter bewährte sich in den letzten Jahren bereits hinsichtlich seiner Vererber-Qualitäten. Er kann mittlerweile 21 gekörte Söhne vorweisen, von denen zwölf im Hengstbuch I eingetragen sind. 102 Staats- und Prämienstuten stammen von dem Dunkelfuchshengst ab, im Sport kommen seine Nachkommen bis dato auf eine Lebensgewinnsumme von 202.370 Euro.

Zuvor war der Dunkelfuchs aber auch sportlich erfolgreich. So schloss er seine Hengstleistungsprüfung in Schlieckau als Sieger ab und wurde später Zweiter im Burg-Pokal Finale unter Oliver Oelrich. Die Tochter des Züchterehepaars Patricia übernahm fortan die Zügel des Oldenburgers und ritt ihn zu Platzierungen und Siegen bis Grand Prix-Niveau. Ab 13-jährig lag der Fokus bei Floriscount dann jedoch auf seiner Karriere als Deckhengst.

Jüngst machte einer seiner Nachkommen wieder auf sich aufmerksam. Beim Oldenburger Landeschampionat 2022 ging seine Tochter Füchtels Highlight aus einer Mutter v. Damon Hill als Siegerin hervor.

Füchtels Exupery ebenfalls bei Determann

Vom Gut Füchtel hat noch ein weiterer Hengst seine Station bei Familie Determann bezogen: Der nun vierjährige Füchtels Exupery v. Escamillo-Donnerschwee-Wolkentanz II stammt aus der Familie der Stange. Exupery erhielt sein positives Körurteil 2022 bei der Sattelkörung in Oldenburg und leistete seinen 50-Tage-Test in Adelheidsdorf mit der gewichteten Endnote von 8,21 ab. 2023 wird Exupery, der auch in Hannover gekört und voll anerkannt ist, seine erste Decksaison bestreiten.

„Wir (…) freuen uns sehr auf diese neue Zusammenarbeit! Sportlich soll der Hengst weiter von unserer Bereiterin Pia Matthes (23) ausgebildet und vorgestellt werden.“ Auch Floriscount wird von Pia Matthes geritten und mit seinen 18 Jahren fit gehalten. Von Matthes wird der Florencio-Sohn auch bei der Oldenburger Hengstgala präsentiert werden.