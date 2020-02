Jetzt das Buch „Von unseren Pferden lernen“ gewinnen!

Neuer Lesestoff gesucht? Wir hätten da einen guten Tipp: In dem Buch „Von unseren Pferden lernen“ von Dr. Barbara Gorsler finden sich 25 Interviews mit Persönlichkeiten aus der Pferdewelt. Wir verlosen drei Exemplare!

Georg Wahl hätte dieses Jahr am 21. Februar seinen 100. Geburtstag gefeiert. Zu Ehren des ehemaligen Oberbereiters der Spanischen Hofreitschule hat Dr. Barbara Gorsler ein Buch veröffentlicht, in dem 25 Persönlichkeiten aus der Pferdewelt zu Wort kommen – unter anderem auch Georg Wahl selbst. Auf 208 Seiten erzählen unter anderem Ingrid Klimke, Klaus Balkenhol, Christoph Hess und St.GEORG Herausgeberin Gabriele Pochhammer ganz persönliche Anekdoten aus ihrem Leben mit den Pferden und erlauben so einen Blick hinter die Kulissen. Im Interview mit der Autorin verraten sie, was sie über Pferde, aber auch über sich selbst gelernt haben. Das Buch will dazu anregen, „selbst in den Spiegel des eigenen Pferdes zu schauen“.

„Von unseren Pferden lernen“ von Dr. Barbara Gorsler ist im Verlag Müller Rüschlikon erschienen und kostet 24,90 Euro. Wir verlosen drei Exemplare. Teilnahmeschluss ist der 15. März 2020.

So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen:

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail. Wenn Sie unseren Newsletter bereits abonniert haben, bekommen Sie keine separate Bestätigungs-E-Mail.

3. Die Bücher werden im Anschluss von uns an die Gewinner verschickt.



